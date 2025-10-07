NLDS第2戦

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は6日（日本時間7日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）第2戦に「4番・右翼」で先発出場した。初回にいきなり3ランを放つと、米記者は目撃していた“予兆”に言及している。

0-0の初回1死一、二塁で打席に立った鈴木。ブルワーズ先発アシュビーの3球目をフルスイングで捉えた。打球は左中間席へ飛び込む飛距離440フィート（約134メートル）、打球速度111.7マイル（約179.8キロ）の特大アーチに。悠々とダイヤモンドを一周した。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のカブス番サハデブ・シャルマ記者は自身のXで「セイヤ・スズキは打撃練習でボールを飛ばしていた。普段は気づかないが、彼は左中間へ強打していた。必ずしも本番に繋がるわけではないが、これは凄まじいロケット弾になったな。440フィート、111.7マイル」と投稿した。

また、米スポーツ専門局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者は自身のXで「セイヤ・スズキがボールを破壊した。3-0カブス。ものすごい打球だった」と衝撃を伝えた。

鈴木は3打数1安打3打点と活躍も、チームは3-7で敗戦。先発した今永は3回途中4失点で敗戦投手となった。カブスは2連敗で後がなくなった。



（THE ANSWER編集部）