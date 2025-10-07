小川菜摘、豪華せいろ蒸しディナー公開「鮭と帆立のムニエル真似したい」「ヘルシーで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】タレントの小川菜摘が6日、自身のInstagramを更新。色とりどりの食材を詰めたせいろ料理など豪華な食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】小川菜摘、具沢山なせいろ蒸しディナー
小川は「＃お献立」「＃蒸籠蒸し」「＃鮭と帆立のムニエル」とハッシュタグを添え、華やかな蒸籠料理の写真を公開。豚肉に巻いた白菜やえのき、プチトマトなど、たっぷりの具材を丁寧に蒸籠に並べた一品で、彩り豊かな食卓となっている。さらに、鮭と帆立のムニエルの写真も投稿しており、簡単なレシピの紹介とともに「お腹いっぱい！ご馳走様でした」と締めくくっている。
この投稿には「彩りがきれい」「鮭と帆立のムニエル真似したい」「ヘルシーで美味しそう」「真似したい」「さすが豪華」「心も体もあたたまりそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
