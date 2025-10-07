せいら、ロングブーツ×ミニ丈から圧巻美脚披露 私服ショットに「スタイルレベチ」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】モデルのせいらが6日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいら「スタイルレベチ」美脚ショット
せいらはブランド名を記載し、コーディネートの詳細を紹介。黒のニット帽にサングラス、プリントトップスにミニ丈ボトムスを合わせたストリートスタイルを披露した。白のソックスに黒のロングブーツを合わせ、美しい脚をのぞかせたスタイリングを公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「脚長すぎ」「おしゃれの天才」「かっこいい」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいら、圧巻美脚披露
◆せいらの美脚コーデに反響
