【モデルプレス＝2025/10/07】モデルのせいらが6日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆せいら、圧巻美脚披露


せいらはブランド名を記載し、コーディネートの詳細を紹介。黒のニット帽にサングラス、プリントトップスにミニ丈ボトムスを合わせたストリートスタイルを披露した。白のソックスに黒のロングブーツを合わせ、美しい脚をのぞかせたスタイリングを公開している。

◆せいらの美脚コーデに反響


この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「脚長すぎ」「おしゃれの天才」「かっこいい」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

