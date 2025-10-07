パンサー尾形の妻、7歳娘の“歯の矯正”に悩む母心告白「本人が気にしてるんだもんな」
【モデルプレス＝2025/10/07】お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが6日、オフィシャルブログを更新。7歳の娘・さくらちゃんの“歯の矯正”について、親としての迷いや葛藤を率直に語り、ファンから共感の声が寄せられている。
【写真】パンサー尾形、妻が公開した7歳娘の近影
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「歯の矯正」と題してブログを更新したあいさん。絵文字を交えながら「歯の矯正ってお子さん、何歳くらいから始めましたか？」と呼びかけながら、娘について「前歯二本がちょっとだけ出っ張っていて、私たちはまったく気にならないのだけど、どうやら本人は気になるみたい」と明かした。
さらに、歯医者でも娘が「わたしって出っ歯ですか？」と質問していたそうで、歯医者からは「ん−、少し出てるかな？まだ気にするほどじゃないかもだけど、、」と言われたと説明。それでも娘が「矯正したいかも」と話しているといい、「私たちはそこまで気にならないけど、本人が気にしてるんだもんな」と母としての複雑な心境をつづった。
その後更新された「沢山ありがとうございます！！」というブログでは、前回投稿への多くのコメントに感謝を述べつつ、「まだ全部生え変わってないから全部生え変わってからでもいいかなぁー！とは言ってたのでそれのつもりだったけど、器具つけなくてマウスピースで出来そうならちょっと始めてみてもいいかな」と、前向きな気持ちを明かした。
また、「意外と小さな時からやってる方が多くて全然視野にいれていい話しだったんだ！！」「調べてみます！！！！」とコメントし、「私、八重歯に憧れて、昔、八重歯を作る方法とか調べてたけど、八重歯の子も矯正してたり自分が気になったらそうですよね」と振り返った。
娘については「顎がめちゃくちゃ小さいみたいで、スペースがなくなって前歯が押し出されちゃうみたい」とし、「成長とともに治る可能性もあるみたいだけど、ちょっとまた歯医者さんで詳しく聞いてみよう」と述べ、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「1度相談に行ってみても良いですね」「専門の病院もおすすめです」「今は寝る時にマウスピースしている子も多いです」「さくちゃんの美意識すごい！」といった声が寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】パンサー尾形、妻が公開した7歳娘の近影
◆パンサー尾形の妻、娘の歯科矯正への思い語る
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
さらに、歯医者でも娘が「わたしって出っ歯ですか？」と質問していたそうで、歯医者からは「ん−、少し出てるかな？まだ気にするほどじゃないかもだけど、、」と言われたと説明。それでも娘が「矯正したいかも」と話しているといい、「私たちはそこまで気にならないけど、本人が気にしてるんだもんな」と母としての複雑な心境をつづった。
◆パンサー尾形の妻、多くのコメント受け前向きに
その後更新された「沢山ありがとうございます！！」というブログでは、前回投稿への多くのコメントに感謝を述べつつ、「まだ全部生え変わってないから全部生え変わってからでもいいかなぁー！とは言ってたのでそれのつもりだったけど、器具つけなくてマウスピースで出来そうならちょっと始めてみてもいいかな」と、前向きな気持ちを明かした。
また、「意外と小さな時からやってる方が多くて全然視野にいれていい話しだったんだ！！」「調べてみます！！！！」とコメントし、「私、八重歯に憧れて、昔、八重歯を作る方法とか調べてたけど、八重歯の子も矯正してたり自分が気になったらそうですよね」と振り返った。
娘については「顎がめちゃくちゃ小さいみたいで、スペースがなくなって前歯が押し出されちゃうみたい」とし、「成長とともに治る可能性もあるみたいだけど、ちょっとまた歯医者さんで詳しく聞いてみよう」と述べ、ブログを締めくくった。
◆パンサー尾形の妻の投稿に反響「1度相談に行ってみても」
これらの投稿にファンから「1度相談に行ってみても良いですね」「専門の病院もおすすめです」「今は寝る時にマウスピースしている子も多いです」「さくちゃんの美意識すごい！」といった声が寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】