【3COINS】で可愛いの見つけた！ デザインも機能性も◎「優秀エコバッグ」

エコバッグとしてはもちろん、デイリーにも使えるキュートなデザインのバッグが【3COINS（スリーコインズ）】から登場！ トレンド感のあるチャーム付きやコーデのワンポイントになるチェック柄など、プチプラとは思えないハイクオリティなアイテムをピックアップしました。デザインはもちろん、コンパクトに収納できて使い勝手も良さそうなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

クマの背中に収納できる！ ユニークなエコバッグ

【3COINS】「くまチャーム付きエコバッグ」\1,100（税込）

バッグにチャームやキーホルダーを付けてアレンジするのがトレンドの昨今。クマのチャームが付いたエコバッグは、持つだけで周りと差がつくかも。オーロラカラーのクマがおしゃれで、コーデのワンポイントになってくれるはず。エコバッグを使わないときは、クマの背中部分に収納することができ、チャームとして他のバッグに付けることもできます。

ほんのりシアー感のあるチェック柄エコバッグ

【3COINS】「シアーチェックエコバッグ」\550（税込）

シアー感のあるチェック柄が可愛らしく、普段使いもしやすいエコバッグ。カラーはピンクとブルーの爽やかな2色展開で、コーデに差し色が欲しいときにもぴったりです。使わないときはコンパクトに折りたたんでゴムバンドで留めておけるので、持ち運びにも便利。週末のお買い物はもちろん、旅行のときに持ち歩いておくと、お土産など荷物が増えたときに活躍するはず。

