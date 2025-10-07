長濱ねる、シックな赤の着物着こなす 着物姿を見せたい相手は？「お着物が大好きなので」【KIMONOIST（キモノイスト）2025】
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の長濱ねるが7日、都内で行われた「KIMONOIST （キモノイスト）2025」授賞式記者発表に出席。着物姿を見せたい相手を明かした。
【写真】長濱ねる、シックな着物姿
長濱は、赤の着物に白黒模様の帯、青の帯揚げ、帯締めを合わせたシックな着物姿で登場。「普段自分が選ぶ色合いよりも、ぐっと大人っぽい、シックな暗めの赤ということで、なんだかかっこいいような、自分の背中を押してくれるようなお着物だなと思いました」と語った。
さらに、着物姿を誰に見せたいかと問われると「私の祖母が80歳になって、お着物が大好きなので祖母に見せたいなと思います」と笑顔を見せていた。
今回で5年目を迎える「KIMONOIST（キモノイスト）」は、新しく進化するこれからの 「キモノ」を着てほしい著名人に贈られるアワード。「着物」が好きな人や似合う人に限らず、「未来のキモノ」を示唆し、「キモノ」を最新のスタイルでありモードとして発信を担うスタイリストとして、実行委員会にて選考する。時代と共に変わりゆく美意識や価値観の中で、日本の民族衣装である 「キモノ」が、大人の嗜みとして愛されるファッション文化として、サスティナブルかつグローバルに定着することを目指す。
2025年は長濱のほか、仁科亜季子、高橋克典、大黒摩季、唐田えりか、枝並千花が「KIMONOIST 2025」を受賞。華やかな会場に相応しい着物姿で登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】長濱ねる、シックな着物姿
◆長濱ねる、着物姿を見せたい相手は？
長濱は、赤の着物に白黒模様の帯、青の帯揚げ、帯締めを合わせたシックな着物姿で登場。「普段自分が選ぶ色合いよりも、ぐっと大人っぽい、シックな暗めの赤ということで、なんだかかっこいいような、自分の背中を押してくれるようなお着物だなと思いました」と語った。
◆「KIMONOIST（キモノイスト）2025」
今回で5年目を迎える「KIMONOIST（キモノイスト）」は、新しく進化するこれからの 「キモノ」を着てほしい著名人に贈られるアワード。「着物」が好きな人や似合う人に限らず、「未来のキモノ」を示唆し、「キモノ」を最新のスタイルでありモードとして発信を担うスタイリストとして、実行委員会にて選考する。時代と共に変わりゆく美意識や価値観の中で、日本の民族衣装である 「キモノ」が、大人の嗜みとして愛されるファッション文化として、サスティナブルかつグローバルに定着することを目指す。
2025年は長濱のほか、仁科亜季子、高橋克典、大黒摩季、唐田えりか、枝並千花が「KIMONOIST 2025」を受賞。華やかな会場に相応しい着物姿で登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】