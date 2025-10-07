「今日好き」佐藤芹菜、ファーノースリーブ姿にファン絶賛「華奢で可愛い」「センス抜群」
【モデルプレス＝2025/10/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が7日、自身のInstagramを更新。白のノースリーブコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK、ノースリコーデで大胆露出
佐藤は「暑かったり寒かったりするから服装迷う」とコメント。白いファーのノースリーブトップスにデニムのボトムスを合わせたカジュアルコーディネートを披露した。引き締まった腕のラインを際立たせている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「似合ってる」「華奢で可愛い」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加JK、ノースリコーデで大胆露出
◆佐藤芹菜、白ノースリーブ姿披露
佐藤は「暑かったり寒かったりするから服装迷う」とコメント。白いファーのノースリーブトップスにデニムのボトムスを合わせたカジュアルコーディネートを披露した。引き締まった腕のラインを際立たせている。
◆佐藤芹菜のノースリーブコーデに反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「似合ってる」「華奢で可愛い」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】