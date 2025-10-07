【新華社フフホト10月7日】中国内モンゴル自治区興安（ヒンガン）盟科爾沁（ホルチン）右翼前旗に広がる烏蘭毛都（ウラン・モド）草原ではここ数年、若者がインターネットやスマートデバイスを駆使して、伝統的な草原での暮らしを再定義するようになっている。

同旗にある緑水キャンプ場の経営者、李双（り・そう）さんは自身が経営するゲル（伝統的な移動式住居）式の民宿の前で、「草原観光の高級路線化を進めたい」と意気込みを語った。李さんは5年前に故郷に戻って事業を立ち上げ、伝統的な家族経営牧場を高級民宿キャンプ場に変えた。

同旗は大興安嶺山脈の南麓に位置し、草原には観光資源が豊富にある。これまでは観光目的で訪れる客が中心で、滞在時間も短く消費額も少なかったが、ここ数年、観光市場の高度化に伴い、草原民宿産業が急速に台頭。伝統的なゲル式宿泊施設の運営から始まり、徐々に改造や高度化を重ね、草原文化の特色を保ちつつ現代的な設備も整えるようになった。

李さんの緑水キャンプ場はその中でも別格と言える存在。李さんは「宿泊施設を提供するだけでなく、草原の暮らしそのものを体験する機会も提供している」と語る。キャンプ場では、搾乳体験やチーズ作り、乗馬、弓矢など、本物の草原の暮らしを体験できるという。

同キャンプ場は毎年千人以上の観光客を受け入れ、この5年間の観光収入は500万元（1元＝約21円）を上回った。李さんの民宿の営業期間は1年のうち3カ月半だけだが、インターネットで宣伝することによって大きな収益を上げた。

李さんは「この草原を知っている人は少なく、開業当初は本当に大変だった」と振り返る。転機が訪れたのは2022年で、中国のSNSアプリ「小紅書（RED）」や動画投稿アプリ「抖音（ドウイン）」で民宿の宣伝を始めたのがきっかけだった。李さんは「小紅書のユーザーは若い女性が中心で、暮らしの質や体験を重視する」と、プラットフォームの特性を念入りに分析、「自然療法」「親子交流」「軽奢（プチぜいたく）キャンプ」などをテーマにコンテンツを制作した。

現在、李さんのニューメディアアカウントからは毎月約200件の予約が入り、予約全体の7割以上を占める。李さんは「インターネットは地理的制約を取り払い、当地の草原観光商品を全国の消費者に直接届けてくれる」と手応えを語った。

同旗では、李さんのように経営や販売促進に優れた新世代の草原起業家が次々に生まれている。その一人、モンゴル族の春喜（しゅんき）さんは、幼い頃から両親と共に6千ムー（400ヘクタール）余りの牧場を経営し、千頭以上の牛や羊を飼育してきた。春喜さんは21年に短編動画の制作とライブ配信を開始。23年からネット販売で自家飼育の牛や羊の販売を始め、これまでにライブ配信で500頭余りの羊を売ってきた。以前に比べ1頭当たり200〜300元高く売れるようになり、この事業だけで10万元以上の増収となった。

今年は民宿経営にも挑戦し、飲食や乗馬、弓射などの体験も提供。試験営業期間中に100人余りの観光客を受け入れ、約3万元の収入を得た。春喜さんは「来年は規模を拡大し、より多くの観光客に本物の草原生活を体験してもらいたい」と話している。

ホルチン右翼前旗文化・観光局の蔡暁艶（さい・ぎょうえん）副局長は、「当旗では豊かな草原という観光資源を生かした民宿産業の振興に取り組み、経営や販売促進に長けた新世代の草原起業家を育成してきた。彼らが抖音や小紅書などのニューメディア・プラットフォームで草原の風景や民俗・文化を紹介したことで、多くの観光客が体験に訪れるようになった」と説明。現時点で旗内にある草原の特色を生かした民宿は56軒、ベッド数は1200床を上回る。2025年、旗内にある民宿全体の宿泊者数は延べ25万8千人、営業収入は5800万元に上る見込みだという。（記者/恩浩）