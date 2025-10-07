東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで、“ディズニー・クリスマス2025”のホットアップルジンジャードリンクが登場！

2025年11月1日から12月25日までの期間限定で販売される、毎年人気のホットドリンク。

寒い季節のパーク散策のお供にぴったりの、心も体も温まる一杯です。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”ホットアップルジンジャードリンク

価格：700円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：

東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ザ・ガゼーボ」

東京ディズニーランド／ファンタジーランド「トルバドールタバン」

東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ハドソンリバー・ハーベスト」

ジンジャーの風味を効かせた、冬に人気のホットアップルドリンクが2025年も登場！

りんごの甘酸っぱい味わいと、後からふわっと香るジンジャーの風味が絶妙にマッチ。

ドリンクの中には、かわいいミッキーシェイプのりんごのほか、ごろっとした大きめのドライアップルも入っていて、食感のアクセントも楽しめます。

クリスマスアートがデザインされたカップで提供されるので、ホリデー気分もより一層高まります。

東京ディズニーリゾートで販売される、“ディズニー・クリスマス2025”ホットアップルジンジャードリンクの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

