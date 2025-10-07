東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルドリンク（苺ミルク）が登場！

2025年11月1日から12月25日までの期間限定で販売される、毎年人気のデザートのように楽しめる一杯です。

クリスマスらしいコスチュームの「ミッキーマウス」たちが描かれたカップもポイントです☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルドリンク（苺ミルク）

価格：700円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「リフレッシュメントコーナー」

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

ミルクプリンと甘酸っぱい苺のピューレが入った、デザート感覚で楽しめるスペシャルドリンクが2025年も登場！

まろやかなミルクの味わいをベースに、苺の果肉感がアクセントになっています。

トップにはホイップクリームと、食感が楽しいラズベリー顆粒、キャラメルクランチをトッピング。

よく混ぜて飲むと、ぷるぷるのプリンとサクサクのトッピングが合わさり、様々な食感を一度に楽しめます。

東京ディズニーリゾートで販売される、“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルドリンク（苺ミルク）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

