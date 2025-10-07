ストロベリーホイップとメイプルソース！東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・クリスマス2025”ミッキーワッフル
東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場。
今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供されるミッキーワッフルを紹介していきます。
東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・クリスマス2025”ミッキーワッフル、ストロベリーホイップとメイプルソース
価格：800円
販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：東京ディズニーランド「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」
今回紹介するのは、“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供されるミッキーワッフル、ストロベリーホイップとメイプルソース。
クリスマスバージョンのミッキーワッフルが再登場。
フリーズドライのストロベリーが、サクサクとした食感と甘酸っぱさを加えています。
ヒイラギ形のチョコでクリスマスらしいデコレーションになっています。
ストロベリーホイップとメイプルソースでおめかし！
東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・クリスマス2025”ミッキーワッフルの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
