東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供されるミッキーワッフルを紹介していきます。

東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・クリスマス2025”ミッキーワッフル、ストロベリーホイップとメイプルソース

価格：800円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランド「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催される、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」

今回紹介するのは、“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供されるミッキーワッフル、ストロベリーホイップとメイプルソース。

クリスマスバージョンのミッキーワッフルが再登場。

フリーズドライのストロベリーが、サクサクとした食感と甘酸っぱさを加えています。

ヒイラギ形のチョコでクリスマスらしいデコレーションになっています。

ストロベリーホイップとメイプルソースでおめかし！

東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・クリスマス2025”ミッキーワッフルの紹介でした。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイド 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイド 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ストロベリーホイップとメイプルソース！東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・クリスマス2025”ミッキーワッフル appeared first on Dtimes.