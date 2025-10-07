ハロウィンは子どもや若者が仮装をして盛り上がるイベント？いえいえ、大人だってハロウィンを楽しみましょう。高級ホテルでアフタヌーンティーなんてどう？東京エリアで10月31日までハロウィンテーマのアフタヌーンティーを行っているホテルを6つピックアップしました。

東京タワーの足元におばけたちが集う20周年記念パーティー / ザ・プリンス パークタワー東京

ザ・プリンス パークタワー東京は、ホテル開業20周年のアニバーサリーイヤーを記念して、いつも以上に大はしゃぎしたおばけたちが“Anniversary Halloween Party !”とばかりにセレブレーションパーティーを開きます。

闇の中にドクロが浮かびあがる「カラベラゼリー」、飛び散る血しぶきを再現した「ベリーとホワイトチョコのタルトレット」など、パティシエのホラーな演出が炸裂したスイーツが並びます。

コウモリの羽が生えたかのような「パンプキンフラン」、クモの巣をあしらったチョコをのせた「スパイダームース」など、絶対写真を撮りたくなるユニークなスイーツばかり。

About Shop

ザ・プリンス パークタワー東京 1F ロビーラウンジ

住所：港区芝公園4-8-1

『Halloween Afternoon Tea』

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：12:00～19:00（最終入店16:00）※3時間制

料金：8,000円（税込、サービス料別）

ハロウィンのお祭り気分と秋の味覚を一緒に楽しむ / ホテルニューオータニ幕張

ホテルニューオータニ幕張で、ホテル最上階から東京湾を眺めながらハロウィンのアフタヌーンティーセットはいかが。ホウキに乗った魔女の気分が味わえるかも。

ティースタンド上段には、黒ネコと黒いスポンジが目を引く「ブラックマロンショートケーキ」、糖度14度以上の静岡県産マスクメロンを使用したニューオータニ自慢の「スーパーメロンショートケーキ」、モンスターの目に見立てた「ピスタチオマカロン」など、見た目も味もワクワクするスイーツが勢ぞろい。

ティースタンド中段には、紫とオレンジのハロウィンカラーが絶妙な「カシスオランジェ」、なめらかな舌触りの「マロンパンナコッタ」、ぷるんとした「グレープゼリー」に加え、クロテッドクリームとジャムが添えられた「マロンスコーン」など。ハロウィンらしい色彩とともに、秋の味覚が楽しめます。

食後には、遊び心あふれるキュートなモンスターパフェが登場。栗の美味しさをぎゅっと詰め込んだ「マロンパフェ」は、モンスターに見立てた愛らしいルックスが魅力。ユーモラスな見た目と本格的な味わいのギャップに思わず笑みがこぼれる、ハロウィンならではの贅沢な一品です。

About Shop

ホテルニューオータニ幕張 24F ペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」

住所：千葉市美浜区ひび野2-120-3

『ハロウィンアフタヌーンティーセット』

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：11:30～17:00（L.O.）

料金：6,600円（120分制） / 7,150円〈窓側確約＆乾杯ドリンク付〉（150分制）（サービス料別）

ミステリアスな世界観を旬の素材で表現 / ホテルニューグランド

横浜・山下公園前のランドマーク、ホテルニューグランドでは、ハロウィンのミステリアスな世界観を多彩なティーフーズで表現する「ハロウィンアフタヌーンティー」を開催しています。

紫や黒、オレンジのハロウィンカラーを基調として、魔女をイメージしたミニパフェやミイラのパイ、クモの巣チョコをあしらったブラックココアのクッキーシューのほか、紫芋やいちじく、かぼちゃなど、旬の素材を使用したスイーツでハロウィン気分を盛り上げます。

About Shop

ホテルニューグランド 本館1F ロビーラウンジ ラ・テラス

住所：横浜市中区山下町10番地

『ハロウィンアフタヌーンティー』

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：12：00～19：30（L.O.）

料金：7,337円（税・サービス料込）

目玉スイーツや漆黒スープ！？いたずら好きなおばけのティーパーティー / グランド ハイアット 東京

グランド ハイアット 東京が誇るペストリーチームが生み出す、遊び心満載のスイーツと、シェフの独創的なセイボリー。ユニークで少し不気味なティーパーティーをテーマとした「ハロウィン アフタヌーンティー」をお楽しみください。

チョコレートバスケットに絞ったラズベリームースをゼリーで覆った、まるで“ブレイン（脳みそ）”のようなスイーツは、見た目のインパクトとは裏腹に、ラズベリーのフレッシュな酸味が口の中に広がります。

ほかにも、パンプキンクリームと生クリームをサンドしたシュー生地にギョロっとした目玉と手の装飾を施した「パンプキン シュークリーム」、キュートな「おばけマカロン」、ほっくりとした和栗の香りをそのまま活かした「マロン タルトレット」など、目でも舌でも楽しめるスイーツが並びます。

セイボリーでは、竹炭を練り込んだ黒のバンズの「ノワール パンプキンバーガー」、とびこと自家製スモークサーモンをバゲットにのせ、“ブレイン（脳）”に見立てたタルティーヌ、トマトを赤い“アイボール（目玉）”に見立てたボローバンなど、ハロウィンならではの個性豊かなメニューがラインナップします。

About Shop

グランド ハイアット 東京 2F オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」

住所：港区六本木6-10-3

『ハロウィン アフタヌーンティー』

期間：2025年10月1日（水） ～ 10月31日（金）

時間：15:00 ～ 17:00（最終入店15:30） ※平日2時間、土・日・祝日90分制

料金：7,150円、〈グラスシャンパン付き〉8,800円（税込・サービス料別）

おばけスイーツに誘われ、漆黒の森へいらっしゃい！ / プルマン東京田町

仏アコーが展開する最上級ライフスタイルホテル『プルマン東京田町』のアフタヌーンティーは、大人の遊び心をくすぐるちょっとホラーな『ブラックハロウィン』がテーマ。

つるんと光る黒いヴェールをまとった「おばけバナナケーキ」は、真っ黒な竹炭入りのジュレが特徴。おばけの下にそっと隠されているのは、キャラメリゼされ食べごたえのあるバナナと、しっとりと焼き上げたバナナケーキ。クリームチーズのフロスティングがやさしく包み込み、うっとりする味わい。

見つめられてドキッとする「目玉ムース」は、ミルクたっぷりのムースの中に忍ばせたフランボワーズジュレが絶妙なアクセントになっています。そのほか、ジュニパーベリーやカシス、紫蘇など、個性豊かな素材を巧みにアレンジしたスイーツたちが、甘くミステリアスなハロウィンの物語を紡ぎます。

About Shop

プルマン東京田町 ロビーラウンジ「JUNCTION」

住所：港区芝浦3-1-21

『ブラックハロウィンアフタヌーンティー』

期間：2025年10月1日（水）～ 10月31日（金）

時間：14:30～ ※16:00までに来店してください。

料金：7,000円 120分制 / ドリンクL.O.30分前、3時間飲み放題プラン 7,500円、滞在時間無制限プラン 8,000円（税込、サービス料なし）

紫・深紅・漆黒のカラーとフォルムで表現したシックなハロウィン / フェアモント東京

2025年7月にオープンしたラグジュアリーホテル「フェアモント東京」。紫、深紅、漆黒のカラーパレットとフォルムが織りなす甘美で幻想的なハロウィンの世界を表現した「ゴシックハロウィン アフタヌーンティー」が開催されます。

シャインマスカットのゼリーボールが光を受けて煌めく「クリスタルゼリーボールとカシスのモアルー」や、軽やかな竹炭のメレンゲに栗と黒ゴマのクリームを重ねた「栗と黒ゴマのモン・ノワール」など、エレガントでフォトジェニックなスイーツとセイボリーがゲストを迎えます。

テイクアウトのショーケースを彩るのは“エレガントゴシック”をテーマにした3種のケーキ。深紅のバラが繊細な美しさを放ちカシスを忍ばせた「蜜惑」、70％のダークチョコレートで花をあしらった「誘惑」、ティラミスをチョコレートコーティティングし、ピスタチオを散りばめた「魅惑」が、自宅に持ち帰れます。

About Shop

フェアモント東京 35F ロビーラウンジ「Vue Mer」

住所：港区芝浦1-1-1

『ゴシックハロウィン アフタヌーンティー』

期間：2025年10月1日（水）～31日（金）

時間：11:00～16:30

料金：平日：9,400円 / 〈土・日・祝日〉11,000円（税・サービス料込）

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。