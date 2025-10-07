復活愛も2年で破局のジェニファー・ロペス＆ベン・アフレック、プレミアイベントで2ショット披露！
20年越しの復活愛を実らせるも、わずか2年で離婚となったジェニファー・ロペスとベン・アフレックが、ジェニファー主演、ベンが製作総指揮を務めるミュージカル映画『Kiss of the Spider Woman（原題）』のプレミアで2ショットを披露した。
【写真】久々2ショットで笑顔を見せるジェニファー・ロペス＆ベン・アフレック
Peopleによると、現地時間10月6日、ニューヨークで『Kiss of the Spider Woman（原題）』のプレミアイベントが開催され、ベンとジェニファーが、久しぶりにレッドカーペットで笑顔の2ショットを見せたそう。
ハリス・リードによる立体的なドレスを纏ったジェニファーは、上映を前に映画を紹介し、元夫であるベンと、彼が親友マット・デイモンと立ち上げた制作会社アーティスト・エクイティに感謝。
「今夜、ここにいらしてくださった皆様、ありがとうございます。ベン、ありがとう。この映画は、ベンとアーティスト・エクイティなしでは実現しませんでした。ベッドで脚本を読み、衝撃を受けました。今ここでこうしていること、歌って踊り、演じ、古きハリウッドの映画スターになれるなんて、夢のようです」と語ったそうだ。
ジェニファーとベンは、映画『ジーリ』（日本未公開）の共演をきっかけに交際し、2002年に婚約するも、その後破局。2021年にお互いシングルになったタイミングで復縁し、2022年7月16日にラスベガスでサプライズ挙式を行った後、同年8月20日に、ジョージア州にあるベンの邸宅で、友人や家族を招いて豪華挙式を執り行った。
ジェニファーが離婚を申請したのは、それからちょうど2年の2024年8月20日。今年1月、正式に離婚が成立した。なおジェニファーは、6日にテレビ番組『トゥデイ』に出演した際も、「ベンでなければこの映画は実現していなかったでしょう。私はこれからもずっと、彼のおかげだと讃え続けます」とベンに感謝していたそうだ。
