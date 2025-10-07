東京ディズニーランドのファンタジーランドにある「トルバドールタバン」

「トルバドールタバン」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルカクテルが登場します。

フルーツの果肉感が楽しめる、色鮮やかな一杯です。

トルバドールタバン「スパークリングカクテル（ラズベリーリキュール＆パイナップル）」

価格：830円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランド／ファンタジーランド「トルバドールタバン」

※アルコールドリンクです

ラズベリーリキュールの赤と、パイナップルの黄色が色鮮やかなスパークリングカクテル。

クリスマスらしい彩りで、ホリデー気分を盛り上げてくれます。

ドリンクの中には、ゴロゴロとしたパイナップルの果肉がたっぷり。

甘酸っぱい味わいと、果肉の食感も楽しめる、飲みごたえのあるカクテルです。

東京ディズニーランド／ファンタジーランド「トルバドールタバン」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”スパークリングカクテル（ラズベリーリキュール＆パイナップル）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

