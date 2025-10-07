東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「ブルーバイユー・レストラン」で提供されるスペシャルコースを紹介していきます。

東京ディズニーランド／ブルーバイユー・レストラン“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルコース

価格：ローストビーフをお選びの場合：7,500円 ※12月はご提供なし

国産牛のローストビーフとラグーをお選びの場合：9,000円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランド「ブルーバイユー・レストラン」

オマール海老と帆立貝のガトー仕立て、フロマージュのブランマンジェローストビーフ、グレイヴィーソース グラタン風タルト添え または 国産牛のローストビーフとラグーパンチョコとベリーのヴェリーヌ、ピスタチオクリーム添え

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催される、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」

今回紹介するのは、“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「ブルーバイユー・レストラン」で提供されるスペシャルコース。

夜空を駆けるトナカイのソリをイメージした前菜、クリスマスのごちそうにぴったりなローストビーフ、グラスに小さなクリスマスツリーを閉じ込めたようなデザートのきらびやかなコースは、クリスマスの夜をイメージしています。

聖夜をイメージしたコースメニュー！

東京ディズニーランド／ブルーバイユー・レストラン“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルコースの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

