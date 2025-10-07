◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子３位決定戦 石川２―１愛媛（７日、滋賀ビッグレイク）

３位決定戦で石川県選抜が愛媛を２―１で下して銅メダルに輝いた。

石川は後半２分に相手のオウンゴールで先制すると、同１５分にＰＫで加点。アディショナルタイムに失点したが、１点差で逃げ切った。「３位と４位は違う。勝って終わろう、という話を選手にしていました」と木戸口肇監督。２０１８年に準優勝して以来のメダル獲得となった。

手負いのエースＦＷも、最終戦で先発復帰した。ここまで４得点の下沢到矢（金沢Ｕ―１８）は２回戦で左足甲を踏まれて負傷し、続く２試合はベンチスタートだった。「うれしかった」と最終ラインの裏を狙って走り、チャンスをうかがった。

そして後半１５分にチームがＰＫを獲得。倒されたＭＦ池田恭志郎（星稜高）にキッカーを譲られ、下沢は「思い切り行った」と豪快に左隅へ蹴り込んだ。計５ゴールはダントツの大会得点王だ。

チームに戻ると、プリンスリーグ北信越が待っている。国スポの結果を自信にして、リーグ戦での勝利に尽力する。（里見 祐司）