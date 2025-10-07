大人向けホットドリンク！東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・クリスマス2025”ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）
東京ディズニーランドのウエスタンランドにある「プラザパビリオン・レストラン」
「プラザパビリオン・レストラン」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）が登場します。
寒い季節のパークで、心も体も温まる大人向けのホットドリンクです。
プラザパビリオン・レストラン「ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）」
価格：830円
販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：東京ディズニーランド／ウエスタンランド「プラザパビリオン・レストラン」
※アルコールドリンクです
寒い季節にほっと温まる、デザート感覚のホットカクテル。
ベースのココアに、コーヒーとコーヒーリキュール、そしてチョコチップが加えられています。
トップにはホイップクリームと真っ赤なトッピングが飾られ、クリスマスらしい見た目も楽しめます。
飲み進めながらよく混ぜることで、チョコチップとホイップがとろりと溶け出し、味の変化を堪能できるのも魅力です。
東京ディズニーランド／ウエスタンランド「プラザパビリオン・レストラン」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）の紹介でした。
続きを見る
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 大人向けホットドリンク！東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・クリスマス2025”ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール） appeared first on Dtimes.