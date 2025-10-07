東京ディズニーランドのウエスタンランドにある「プラザパビリオン・レストラン」

「プラザパビリオン・レストラン」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）が登場します。

寒い季節のパークで、心も体も温まる大人向けのホットドリンクです。

プラザパビリオン・レストラン「ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）」

価格：830円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランド／ウエスタンランド「プラザパビリオン・レストラン」

※アルコールドリンクです

寒い季節にほっと温まる、デザート感覚のホットカクテル。

ベースのココアに、コーヒーとコーヒーリキュール、そしてチョコチップが加えられています。

トップにはホイップクリームと真っ赤なトッピングが飾られ、クリスマスらしい見た目も楽しめます。

飲み進めながらよく混ぜることで、チョコチップとホイップがとろりと溶け出し、味の変化を堪能できるのも魅力です。

東京ディズニーランド／ウエスタンランド「プラザパビリオン・レストラン」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）の紹介でした。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイド 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”徹底ガイド 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人向けホットドリンク！東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・クリスマス2025”ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール） appeared first on Dtimes.