俳優の川崎麻世が5日と6日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと釣りへ行き、その後の心温まるエピソードを明かした。

【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開

5日のブログで、花音さんと船釣りに行ったことを報告し、続く6日のブログでは、釣った太刀魚のうち2本を行きつけの寿司屋に「お土産で持って行った」と説明。訪れた日が偶然にも「女将さん（大将のお母様）」の誕生日だったといい、プレゼントした太刀魚はその場で捌かれ「店のスタッフとお客さん全員に振る舞ってくれたよ」と明かした。

また、大将が女将さんに対し「麻世さんが母親を大切にしてる事に共感し俺からも一言 おふくろ長生きしろよ」という言葉をかけていたといい「この言葉が心にしみたよ」と感動した様子でつづった。

さらに、捌いた太刀魚は「ご近所さんにプレゼント」したと報告。「塩焼きとフリットにして家族で頂きましたと写真を送ってくれた」と明かした。

最後に「こうして皆さんが喜んでもらえて改めて釣りの楽しさが何倍にも膨れ上がる喜びを感じた」とコメントし「何よりも釣りの魅力を教えてくれ美味しく料理してくれる妻に感謝してます」つづった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」