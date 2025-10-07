◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手が地区シリーズ第2戦のブリュワーズ戦の初回、特大3ランホームランを記録。しかし、チームは逆転負けで連敗を喫し、リーグ優勝決定シリーズ進出には崖っぷちとなりました。

鈴木選手は「4番・ライト」でスタメン出場。1アウト1、2塁で迎えた初回、真ん中高めに入ったチェンジアップを振り抜き、左中間へ豪快な3ランホームラン。飛距離134メートルの特大弾で、ポストシーズンは2本目のアーチでした。

鈴木選手は、「僕自身やることは変わらないですし、チームみんなで勝とうって思ってやってることっていうのは変わらないので。現状こうやって負けてしまってますけど、まだ試合はありますし、もちろんあっちが王手になってしまいましたけど、まだまだどうなるかわからないと思うんで、諦めず、戦っていくだけかなと思います」 とコメント。

先発の今永昇太投手は、3回途中4失点でリードを守れず降板。痛恨の2被弾を浴びました。「申し訳ない」と語っていた左腕には、「特に申し訳ないと思うことはないと思いますし、一生懸命やった結果がこうなってしまったので、それこそ仕方ない。勝ち負けがあるスポーツなので仕方ないとは思うんですけど、あとはしっかり打って、勝って、もう1回投げさせてあげれるような状況を作れれば、次の登板はしっかりやってくれると思うので、頑張って、負けないようにやりたいなと思います」と力を込めました。

優秀な投手陣が揃っているとされるブリュワーズ相手に2回以降は得点を奪えず。「ポストシーズンに入ればいいピッチャーたくさんいますし、なかなか隙のないチームばかりなので、そう簡単に点が取れるというのは難しいと思うんですけど、とにかくいやらしい打撃といいますか、相手にどんどんプレッシャーをかけれるような打撃ができれば、もう少しいいのかなっていうふうに思う。僕もホームランはよかったですけど、その後の打席あんまり良くなかったので、淡泊に終わらないように、粘り強く相手にプレッシャーかけれるようにやっていけたら、相手のピッチャーも苦しむと思うので。そうやってやっていくしかないかなと思います」 と力を込めました。

0勝2敗の状況でチームは崖っぷち。1日空いて、9日から本拠地リグレー･フィールドで戦います。鈴木選手は、「またホームに帰ってアドバンテージもあると思いますし、球場一体となって、諦めずみんなで戦っていければ、チームも上がってくるんじゃないかなと思う」と前を向きました。