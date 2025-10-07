TBSホールディングスと東京都の町田市は、TBSが保有するコンテンツを活用し、地域の活性化に取り組む包括連携協定を結びました。

包括連携協定では、町田市がTBSの数々のドラマを生み出してきた「TBS緑山スタジオ」に隣接していることから、イベント開催での連携やTBSが保有するコンテンツの活用などを通じて、地域の活性化に向けた取り組みを行うとしています。

具体的には、来月行われる「町田市防災フェスタ」で映画「TOKYO MER」に登場した車の展示を行うことや、緑山スタジオのイベントで町田市内の飲食店によるブース出店などが予定されているほか、小田急電鉄・鶴川駅前の賑わい創出のため、TBSの持つSDGsコンテンツの活用も検討されています。

町田市 石阪丈一 市長

「TBSホールディングスのコンテンツだけではなくて、TBSの存在そのものが町田の中で活かされる、そのようなことを期待しています」

TBSホールディングスは、心揺さぶる魅力的なコンテンツがあふれるまちづくりにつなげたいとしています。

TBSホールディングスが連携協定を結ぶのは、横浜市、東京都港区に続いて、3例目です。