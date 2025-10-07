SixTONES松村北斗、30代を迎え俳優としてもがく日々「とにかく頑張れるだけ…」

10月7日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、SixTONES・松村北斗がVTR出演。俳優としての悩みを明かした。

番組では今回、10月10日公開の劇場用実写映画『秒速5センチメートル』で主演を務める松村にインタビューを実施。

同映画にて、初恋の相手との約束が忘れられないまま30歳まで心を閉ざして生きている遠野貴樹を演じる松村は、貴樹と重なる部分があるとして、「今、悩みっていうか…『秒速』も30代前後の得体の知れないもやとか、不安感とか脱力というか、失力みたいなものを描いてるとは思うんですけど。まさにそうで」と切り出した。

続けて、「いろんなことで挫折したり悩んだりする中で、夢を見る体力もなくなってくるというか。昔は夢を見てるけど恥ずかしくて人に言えないとかあったじゃないですか。それがもっと激化して、自分にも言えないっていうか」「そこに打ち勝ってまで夢を見る体力っていうのが出なくて、すごく悩んでるところなんですよね、実は」と打ち明けた。

また、「それこそ夢を見た監督のところに行って、じゃあ夢に見てたようなお芝居ができるかっていうとできないんですよね。どうしたって」「一個一個が挫折になって、自分の中で重たいものになっちゃって」と、俳優としてキャリアを積み、高い評価を受けながらも不安や無力感を日々覚えていると話した。

その上で、“やめない”ことをモットーにしているという松村は、「頑張れない時とか、どうしてもしんどい時あるんですけど、“やめない”ってだけまでハードル下げるとなんとか乗り越えられたりして」「ハードル下げてでも、とりあえず乗り越えてくと、ちっちゃくちっちゃく経験値がたまってって。どこかで突然レベルがアップして、進化して形が変わって…ってことが突然訪れる」「とにかく頑張れるだけこの仕事と向き合ってみようかな、っていうのがエネルギーというか」「30代は頑張ってみようかなっていう。焦りからくる情熱みたいなものがエネルギー」と語っていた。