MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第2話「終末の過ぎた北の地で」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

トワサとそっくりなアンドロイド・ユウグレから結婚を申し込まれたアキラ。その願いを拒否するも、トワサや世界に関する情報を知るユウグレと一緒に行動することに。2人は王真樹家があるトーキョーを目指して旅を始める。ハコダテから本州へ渡った2人が出会ったのは絵本作家になることを夢見る少女・アモル。オソレザンまでの道案内を申し出たアモルについて行くアキラとユウグレだったが……。

公開された先行場面カットでは、アキラと手を重ねるユウグレの表情や、ユウグレに壁ドンされるアキラ、そしてマールムの姿などが切り取られている。

なお、脚本を浅桜ひつじ、 画コンテを津田尚克と三浦貴博、演出を佐々木達也、総作画監督を長田好弘がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）