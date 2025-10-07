『SPY×FAMILY』にドイツ大使館が“公式言及”…反響「えらいところからメッセージ」「まさか」「ヤバ!!」
ドイツ大使館のXが6日に更新され、人気アニメ『SPY×FAMILY』についてつづった。
【画像】ドイツ大使館が『SPY×FAMILY』に言及
『SPY×FAMILY』は、Season3（第3期）が10月4日から放送開始。このビジュアルを添え、ドイツ大使館は「東西に分断された地理的特徴や、街並み、秘密警察の組織など、かつての（ドイツ国旗のマーク）がモデルになっているのではと広く考察されているアニメの『SPY×FAMILY』」と言及。
その上で「真相はどうあれ、なんかありがとうございます」と感謝し、「さて、先週末より放送スタートのSEASON3の展開に当館職員も注目しています！」と伝えた。
ファンからは「すごい!!ありがとうございます！」「まさかのドイツ大使館さんから…！」「ヤバ!!ご本家や」「えらいところからメッセージ来てる」など、多数の反響が寄せられている。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は3800万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
