７日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党がこの日午前、総裁選挙後初の総務会を開催。高市早苗新総裁が新たな執行部人事を発表したことを報じた。

副総裁に麻生太郎氏、幹事長に鈴木俊一氏、政調会長に小林鷹之氏、選挙対策委員長に古屋圭司氏、組織運動本部長に新藤義孝氏、広報本部長に鈴木貴子氏の起用が決まり、総務会長には有村治子氏が選任された。

コメンテーターで出演の野村修也弁護士はＭＣの宮根誠司氏に「高市政権で日本はこれからどうなっていくのか？」と聞かれると「（高市氏は）財政積極派なので景気を底上げしますし、円安が進みますから結果的には輸出企業が潤うという発想で連想ゲームから行けば、今、株価は上がりますよね」と返答。

その上で「ただ、この状況の中で期待している人たちは、せっかく初めて女性が総理大臣になるんだから、閣僚も女性がたくさん占めるとかですね。あるいは世代交代で若い人たちが活躍するみたいな姿を見たいと思ってる人が多いと思うので、やはり、高市さんはそこを獲得させてもらうために（麻生氏らに）若干譲ってるところもあるのかなって気がするんですよね」と私見を述べた。

さらに「サプライズという点で行くと、世代交代と女性というのが一つ大きな柱になっていくのかなと思います」と予想していた。