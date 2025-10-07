タレント鈴木紗理奈（48）が7日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。自民党新総裁の高市早苗氏に今後に期待する思いを声に出した。

MC石井亮次から「女性新総裁です。紗理奈さん、どうでしょう」と問われて「期待してます」と答えて「ま、コメントがすごい分かりやすいし、党内のゴタゴタのことあまり言ったことなくて、どちらかというと、国民が苦しいから経済どうするかみたいな、政策のこと、国民に寄り添うことを一貫しておっしゃられているので、それを実現してほしいなと思います」と話した。

そして「派閥の話とかも見てたんですけど、そんなことよりも、私は今苦しい暮らしとか、解決しないことを誰と組んでいいからやってほしい、っていうのが本音やと思うんですよ」と話すとMC石井亮次が「はい」と合いの手を入れた。

続けて鈴木は「別にどんなメンバーでもいいから、今苦しいこととか、日本の将来の不安を解決してくれたら、ぶっちゃけどんな政党とどんなんだってよくってぐらいの感覚で見てるんで」と勢いよくしゃべると石井は「うん」と相づちを打った。

さらに「高市さんは政策の実行能力高くて、どちらかというと実行するためにこれをやってきた、っていう。総裁になりたくて歩んできたというよりも政策やりたい人って印象があるので、麻生派がいっぱい入ってて、どうなるんやみたいな不安な声もあるけど、とりあえず、どういったことを実現してくれるのかというものを楽しみに見ていきたい」と一気にしゃべった。

途中途中で「うん」「はい」と応じていた石井は「よく言った。その通りだと思います」と賞賛した。