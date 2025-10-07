内田理央（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/07】女優の内田理央が7日、自身のInstagramを更新。美しい肌が際立つノースリーブ姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】内田理央、ノースリーブから輝く抜群スタイル

◆内田理央、素肌輝く


内田は「がんばるぱわー溜まった 自信もって生きよ」と美しい肌が際立つノースリーブ姿を披露。また、「＃最近の嬉しいことまとめ」とハッシュタグを添え、9月27日に34歳の誕生日を迎えた内田が友人に囲まれ祝福される様子や「HappyBirthday Rio」と書かれたバースデーケーキなどを公開している。

◆内田理央の投稿に反響



この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「楽しそうで可愛い」「透明感すごい」「私服おしゃれ」「骨格が神」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）

