·Ë¿ý»°Ïº¡¡¸Î¡¦ÊÆÄ«»Õ¾¢Ìµ¤Íî¸ì²ñ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Íî¸ì¤ò»ä¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·Ë¿ý»°Ïº¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£·Æü¡¢Âçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö·Ë¿ý»°ÏºÆÈ±é²ñ¡×¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¿ý»°Ïº¤ÏÍî¸ìºî²È¡¦¾®º´ÅÄÄêÍº»á¤Î¡Ö°¥½¥Îó¼Ö¡×¤È¾åÊýÍî¸ì¤ÎÂçºî¡Ö¼Á²°Â¢¡×¤È¡Ö¿¢ÌÚ²°Ì¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Á°ºÂ¤Ë¤Ï·Ë¶å¼÷¶Ì¡Ê¤¯¤¹¤À¤Þ¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Ë·ËÊÆÇ·½õ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡±éÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ý»°Ïº¤Ï¡Ö£³ºî¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ºî¤È¤·¤Æ¡Ê°¥½¥Îó¼Ö¤Ï¡Ëµ¨ÀáÅª¤Ë¤âÅß¥Í¥¿¡£²Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤ÆÍè¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¿¢ÌÚ²°Ì¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¡Ê¥Í¥¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ë¤ª¤ä¤Ã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£ºÇ¸åÀä¶«¤¹¤ë¡ÊÊÆÄ«¡Ë»Õ¾¢¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤ë¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥Í¥¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤¦Íî¸ì²ñ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÆÄ«»Õ¾¢¤¬¡Ê²þÁõÁ°¤ÎÆ±²ñ¾ì¤Ç¡ËËÍ¤¬ÆþÌç¤·¤¿¡Ê£±£¹£·£¶¡ËÇ¯¤Ë»ÔÀîÄé¡ÊÍî¸ì¤Î±éÌÜ¡Ë¤ò¤ä¤ê¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡Ø¤¨¤¨½ê¤Ç¤ä¤ê¤Ï¤ë¤Í¤ó¤Ê¡Ù¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÆÄ«°ìÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¡£¾®¤µ¤¤ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¡Ê±éÌÜ¡Ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÆÇ·½õ¤¯¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤Ð²þ¤áÊÆÇ·½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Þ¡Ê´î³Ú´Û£Á£×£Á£Ò£ÄÍ¥¾¡¡Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾å¤êÄ´»Ò¡×¤ÈÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°ºÂ¤òÌ³¤á¤ë¶å¼÷¶Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ë¶å¿ý¤ÎÄï»Ò¤Ç¡Ê£²£°£²£°Ç¯£³·î¤ËÆþÌç¤·¡Ë£´¡Á£µÇ¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÁÇÄ¾¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£º£²ó¤ä¤ë¡ØÆ»¶ñ²°¡Ù¤ÏÍî¸ì²ñ¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï³ä¤È¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ê±éÌÜ¡Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¥¦¥±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥Ã¥Á¥ê¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤À¤ó¤À¤ó¥¦¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤ò¼è¤ì¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊÆÄ«»Õ¾¢¤Ï¾åÊýÍî¸ì¤ò»Ä¤½¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍî¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¡¢Íî¸ì²ñ¤Ï°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ê°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Íî¸ì¤ò»ä¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£