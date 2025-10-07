安田美沙子、息子2人と白玉団子作り「可愛らしい形」「見栄え綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】タレントの安田美沙子が10月7日、自身のInstagramを更新。息子2人と白玉団子を作る様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】安田美沙子、息子と作った高クオリティな白玉団子
安田は「昨日は、ラジオのあとに、怪獣をゲットしたあとに、白玉団子つくりました」と報告。「自分たちでコネコネ、耳たぶの硬さにしてゆがいて、氷水に入れるとこまでやってもらいました。楽しかったみたいです」と息子2人の後ろ姿や、完成した白玉団子が盛られた皿を披露している。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「素敵」「可愛らしい形」「見栄え綺麗」「楽しそう」「良い思い出」「仲良し」といったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】安田美沙子、息子と作った高クオリティな白玉団子
◆安田美沙子、息子2人と白玉団子作り公開
安田は「昨日は、ラジオのあとに、怪獣をゲットしたあとに、白玉団子つくりました」と報告。「自分たちでコネコネ、耳たぶの硬さにしてゆがいて、氷水に入れるとこまでやってもらいました。楽しかったみたいです」と息子2人の後ろ姿や、完成した白玉団子が盛られた皿を披露している。
◆安田美沙子、2014年に結婚
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】