TDR「ディズニー・クリスマス」2025年最新グッズ＆メニュー公開
【モデルプレス＝2025/10/07】東京ディズニーランド＆シーでは、11月11日（火）から12月25日（木）まで、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催。イベントに先駆け、今年注目のスペシャルグッズとスペシャルメニューが明らかになった。
11月10日（月）販売のスペシャルグッズでは、「ディズニー・クリスマス」ならではの心温まるデザインのアイテムが多数登場。
ミッキーマウスと仲間たちがパークをクリスマスらしく彩る様子などを描いたきんちゃくやブローチ、ポストカードなどが並ぶ。サンタ帽やマフラーを着用したミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみバッジは冬らしい装いがキュート。ニット素材のトートバッグやウォッシュタオルなど、身につけるだけで気分が高まるアイテムも充実している。
さらに、毎日1つずつカレンダーの窓を開けて楽しめるアソーテッド・チョコレートや、クリスマスらしいモチーフをデザインしたバウムクーヘンやキャンディーなど、パッケージも楽しめるスイーツ系のお土産も豊富にラインナップされている。
この時期にしか会えないクリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズは今年も注目。定番の「くすみレッド」に加え、今年は優しい色合いの「くすみグリーン」の衣装をまとったリルリンリンが新たに仲間入りした。
ちょこんと座ったリルリンリンのデザインのセーターやミトン、カチューシャで、全身を使ったクリスマスコーデが楽しめる。新しい色を含む3色衣装のぬいぐるみチャームセットは、揺れるたびに帽子についた鈴が優しい音を奏でる仕様。モコモコとした手触りのキーホルダーも全4色で展開され、コレクション欲を刺激する。
友達や家族、恋人など、大切な人とのお揃いにぴったりなグッズも登場。ミッキーとミニーをくっつけると、手でハートの形を作る愛らしいデザインのキーチェーンセットがクリスマスバージョンになった。
持ち手がミッキーの鼻になった笑顔のマグカップは、お揃いで使うのはもちろん、クリスマスのインテリアとしても最適だ。
さらに、新しいパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」をテーマにしたぬいぐるみバッジなどのグッズも多数登場する。
自宅でパークの味を楽しめる「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」から、クリスマス限定商品が登場。
アソーテッド・ミニケーキはリルリンリンやプレゼントなどクリスマスらしいデザインで、付属パーツを使ってデコレーションを楽しむことができる。
今回初登場となるミッキーチュロス（チョコレート）は、パークのレストランメニュー「ミッキーチュロス（チョコレート）」をイメージ。外はカリカリ、中はふんわりとしたチュロスにシュガーをまぶし、付属の紙袋に包めば、自宅でもクリスマスのパーク気分を満喫できる。
グッズ販売に先駆け、11月1日（土）からはクリスマス気分を盛り上げるスペシャルメニューが楽しめる。
東京ディズニーランドの「プラザパビリオン・レストラン」では、ローストビーフとチキンが贅沢に入ったホットサンドが楽しめるスペシャルホットサンドセットや、魚介のうまみがぎゅっとつまったシーフードのトマトクリームソースにエビフライを添えたスペシャルパスタセットを提供。いずれも、サンタ帽姿のミッキーマウスをイメージした、濃厚なチョコレートとバニラムースのタルト付きだ。
また、ココアにコーヒーとコーヒーリキュール、チョコチップを加えたホットチョコカクテルは、寒い季節に身体を芯から温めてくれる。
「スウィートハート・カフェ」では、デニッシュの食感とクリスマスらしいトマトとバジルの相性が抜群なスペシャルデニッシュサンドを販売する。
東京ディズニーシーの「ニューヨーク・デリ」では、クリスマスのごちそうをイメージした、ローストビーフとトリュフが香るマッシュポテトをはさんだサンドウィッチが楽しめるスペシャルセットを今年も販売。また、鮮やかな黄色が目を引くワインカクテルはキウイフルーツやストロベリー、マンゴーのダイスをトッピングしていて、クリスマスの華やかな雰囲気にぴったりだ。
なお2つのパークでは、フードメニューにセットでつけられるスーベニアとして、ランチケース、タンブラー、ランチョンマットが登場する。ミッキーマウスが描かれたデザインとリルリンリンのデザインがあり、食事と一緒にゲットしてクリスマスの思い出を持ち帰れる。
上記以外にも、両パークのテーブルサービスのレストランでは、クリスマスの雰囲気を堪能できるコースやセットを用意。大切な人や家族と、特別な時間を過ごすのに最適だ。（modelpress編集部）
※スペシャルグッズ、スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合がある。
【写真】TDR「ディズニー・クリスマス」概要公開
