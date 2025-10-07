ブルワーズの怪物新人、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２３）が衝撃のポストシーズンデビューを果たした。本拠地ミルウォーキーで行われたナ・リーグ地区シリーズ第２戦の３回から３番手として登板。３回を投げ、打者１２人を相手に１安打無失点、２四球４奪三振の快投で勝利投手となった。

投じた５７球のうち、３１球が１００マイル（約１６１キロ）、１２球が１０２マイル（約１６４キロ）を計測。大リーグ公式サイトは「２００８年に投手記録が始まって以来、ポストシーズンで投手が投げた時速１００マイル以上の球として最多記録」と報じた。

３回、先頭のカイル・タッカーにはこの日最速となった１０４・３マイル（約１６７・８キロ）と１０４・２マイル（約１６７・６キロ）と２球が１０４マイルを超え、三ゴロに打ち取った。同サイトは「このスピードはほとんど聞いたことがない」と脱帽した。

ただ、チームメートにとって規定外のこの剛速球は想定内だったという。この日、初回に同点３ランを放ったアンドルー・ボーンは「彼がウオーミングアップをしている時、私は内野手に『彼はここで１０４マイルを投げるだろう』と言った。そして彼はそれを実現した」と明かし、この日先発したアーロン・アシュビーも「ポストシーズンでは彼がブルペンから発する雰囲気と彼がもたらすエネルギーを考えると、今日彼が１０４マイルを投げるだろうと予測できた」と語った。

ミジオロウスキーは「興奮しすぎてアドレナリンが噴き出し、足元が分からなかった。でも、うまく着地できて楽しかった」とルーキーらしい初々しいコメントを残した。次回登板も絶対に見逃せない。