原菜乃華 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/07】女優の原菜乃華が10月6日、自身のInstagramを更新。様々な衣装ショットを公開した。

【写真】原菜乃華、美デコルテチラリ オフショル姿

◆原菜乃華、オフショルダー衣装ショット公開


原は「衣装」という言葉とともに4通りの衣装を身につけた全身ショットと上半身ショット5枚を投稿。そのうちの白いワンピースと黄色い花柄のワンピースはどちらもオフショルダーとなっており、美しいデコルテと肩のラインが際立っている。

◆原菜乃華の衣装姿に反響


この投稿に、ファンからは「どの衣装もとても似合ってる」「美しすぎる」「どんな衣装でも可愛く着こなせてる」「ラインが綺麗」などと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）

