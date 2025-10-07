原菜乃華、美デコルテ際立つオフショルショット公開「美しすぎる」「ラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の原菜乃華が10月6日、自身のInstagramを更新。様々な衣装ショットを公開した。
【写真】原菜乃華、美デコルテチラリ オフショル姿
原は「衣装」という言葉とともに4通りの衣装を身につけた全身ショットと上半身ショット5枚を投稿。そのうちの白いワンピースと黄色い花柄のワンピースはどちらもオフショルダーとなっており、美しいデコルテと肩のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「どの衣装もとても似合ってる」「美しすぎる」「どんな衣装でも可愛く着こなせてる」「ラインが綺麗」などと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆原菜乃華、オフショルダー衣装ショット公開
◆原菜乃華の衣装姿に反響
