ことしのノーベル生理学・医学賞に大阪大学の坂口志文（さかぐち・しもん）特任教授が選ばれ、福岡や佐賀でも喜びの声が上がりました。

受賞決定から一夜明けた7日、坂口志文特任教授は勤め先の大阪大学で拍手で迎えられました。



■坂口志文 特任教授（74）

「感激しております。ありがとうございます。いろいろな方からお祝いのメッセージをいただいたり、それを見ておりましたらすぐ時間がたってしまいまして、ちょっと寝不足です。」





■スウェーデン・ストックホルムでの発表「シモン・サカグチ。」アメリカの研究者2人とともに、ことしのノーベル生理学・医学賞に選ばれた坂口特任教授。日本人の生理学・医学賞受賞は、2018年の本庶佑（ほんじょ・たすく）さん以来、6人目です。

この快挙に、福岡でも号外が配られました。



■街の人

「日本人としてすごく誇りですね。」

「活躍している日本の方がいるというのは頼もしいし、子どもたちの未来にもいいのではないかなと思います。」



坂口特任教授は、アレルギーや自己免疫疾患の治療につながると期待される「制御性T細胞」を発見しました。「免疫学最後の大発見」と評されています。

坂口特任教授と交流があった、佐賀の団体からも喜びの声が上がっています。



■認定NPO法人 日本IDDMネットワーク・岩永幸三 理事長

「たまたまテレビを見ていて、ニュース速報が流れてパチパチパチと手をたたいて。我々と接点がある先生がノーベル賞を受賞されるのはとてもうれしかったので、妻と一緒にウルウルしていました。」



自己免疫疾患である1型糖尿病の患者や家族を支援している、日本IDDMネットワークの岩永幸三理事長です。



1型糖尿病は免疫が異常を起こし、すい臓の細胞を破壊してしまうことで発症します。坂口特任教授が発見した「制御性T細胞」は、この「免疫の暴走」を抑えるもので、1型糖尿病の予防や治療につながると期待されています。



この団体は2019年、坂口特任教授の研究が1型糖尿病を根本から治すことにつながる可能性があるとして賞を贈っています。その後、坂口特任教授は団体の活動を応援するメンバーに名を連ねています。



■岩永 理事長

「治る病気にしたいという思いがすごく強いので、この研究がどんどん進んでいってくれたらなと思います。」



授賞式は12月10日に、スウェーデンのストックホルムで行われます。