【figma モアイ】 2026年9月 再販予定 価格：8,800円

フリーイングは、アクションフィギュア「figma モアイ」を2026年9月に再販する。価格は8,800円。

本商品は「テーブル美術館-分館-」シリーズよりチリ領イースター島に数多く建てられている、未だ謎多き巨大彫刻「モアイ像」をfigmaで再現したもの。

胸像として有名な「モアイ像」を再現しつつ、figmaでは胴体も立体化され、様々なポージングが楽しめる。胸像としてディスプレイできるパーツや、実際に存在する帽子状パーツ、表情豊かな手首パーツが付属

(C)FREEing co.,LTD. All rights reserved.