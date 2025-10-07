「テーブル美術館-分館-」シリーズより「figma モアイ」が再販決定
【figma モアイ】 2026年9月 再販予定 価格：8,800円
フリーイングは、アクションフィギュア「figma モアイ」を2026年9月に再販する。価格は8,800円。
本商品は「テーブル美術館-分館-」シリーズよりチリ領イースター島に数多く建てられている、未だ謎多き巨大彫刻「モアイ像」をfigmaで再現したもの。
胸像として有名な「モアイ像」を再現しつつ、figmaでは胴体も立体化され、様々なポージングが楽しめる。胸像としてディスプレイできるパーツや、実際に存在する帽子状パーツ、表情豊かな手首パーツが付属
＼新商品情報❗️／- FREEing_info (@FREEing_figure0) October 7, 2025
テーブル美術館-分館-
【再販】figmaモアイ
全高 ： 約140mm
小売価格\8,800（税込）
発売 2026月9月
詳細はこちらのURLからhttps://t.co/SEUTzqn48A#FREEing #フィギュア #テーブル美術館 #モアイ pic.twitter.com/BmOfpOf6zY
(C)FREEing co.,LTD. All rights reserved.