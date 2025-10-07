俳優の唐田えりかさんが「KIMONOISTアワード 2025」に登場しました。

【写真を見る】【 唐田えりか 】艶やかな着物姿を披露 演じるために大切にしていることは「いかに日常生活を充実させるか」

「KIMONOIST（読み：キモノイスト）」とは、「着物」が好きな方や似合う方に限らず、新しく進化するこれからの「キモノ」を着ていただきたい方に贈られるアワードです。







唐田さんは、ベージュ地のワンピースのようにデザイン化された墨色のフラワーモチーフが特徴の着物に、草花モチーフの帯の大人可愛い着物姿で登場。









唐田さんは、役以外で着物を着る機会はあまりないようですが、 “色味とかシックな感じが個人的に好き。白や黄色と華やかな部分があって、お着物を個性として着られる楽しさを初めて体感出来て嬉しい気持ちです” と笑顔。 “普段から着物を着ている方を見ると「凛として、品があって、カッコいいな」って思うので、そういう風に「見合った自分」になれるように頑張りたい” と意気込みました。









幅広い役を演じて新しい姿を見せている唐田さん。演じる上で大事にしていることを尋ねられると、唐田さんは “役としての準備は大それたことは言えないけど、お仕事じゃない時間を大事にしたくて。生活している時間がお芝居に反映されていくと思うので、いかに日常生活を充実させるかを大事にしたい” と明かしました。









また、今後挑戦してみたい役について問われると、唐田さんは “何にでも挑戦したいタイプだけど個人的にはサスペンスが好きなので、いつかサスペンスの作品をやりたい” と語りました。

【担当：芸能情報ステーション】