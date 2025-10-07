CMソング「たらこ・たらこ・たらこ」で一世風靡したユニット「キグルミ」として活躍した俳優の志村玲那さんが、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を報告しました。

現在は安定期に入っており、出産予定は来年2月から3月とのことです。



【写真を見る】【 志村玲那 】 「お腹に赤ちゃんがおります」 第一子妊娠を報告 安定期に入り来春出産予定





志村さんは、「いつもありがとうございます またもや私事ではございますがっ！！！！！！ じつは、、、お腹に赤ちゃんがおります」と報告。





「今年は1月からずっと忙しく環境が変わりまくっているのですが、まさか、赤ちゃんまで授かれるとは思っていなかったので、とてもとても驚きです」と喜びの気持ちを綴っています。



志村さんは「現在は安定期に入っていて母子共に健康です」と現在の状態を報告し、「今までお腹が目立たないような服装や写真を心がけてました」と明かしています。







ストーリーズの投稿では「妊娠報告用のお写真撮ってなかったので良い写真を撮っておけばよかったと思っています」というコメントと共に、お腹にディズニーのシールを貼った写真を公開。「ディズニーいったとき ショー待ってたら 素敵なシールもらた ありがとうございます」との感謝の言葉も添えられています。







妊娠に関しては「“出産”することを考えると怖い事ばっかりですが、とっても優しすぎる旦那がものすごーく不器用ながらも支えてくれているのがわかるので 一緒に乗り越えていこうと思います」と前向きな気持ちを表明しています。







また、「自分だけの体じゃないので最近は甘えることを覚えました」という言葉からは、妊娠を機に心境の変化も感じられます。最後に「とにかく楽しみではあるので また素敵な報告ができるように素敵な日々を過ごしていきます」と締めくくり、フォロワーへの感謝と今後も変わらぬ応援を呼びかけています。





この投稿に、「ご懐妊おめでとう」「母子ともに健康で無事に産まれてきますように」「元気なたらこが産まれますように！」「初めての妊娠は不安や心配が多いかと思いますが、旦那さんと協力し合って明るく穏やかな家庭を築いて下さい」などの声が寄せられています。







志村さんは、2006年「キグルミ」として歌手デビュー。たらこの被り物をつけて歌うCMソング「たらこ・たらこ・たらこ」がヒット。その時のレコード大賞特別賞を受賞。「キグルミ」卒業後は俳優として活動。今年5月25日、インスタグラムで一般の男性との結婚を報告しています。



【担当：芸能情報ステーション】