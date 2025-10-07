「かわいく陳列されてますが売り物じゃないですよ」



【写真】ディスプレイのように3段の棚に並んだ猫さん3匹

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、猫好きたちを悶絶させています。写っているのは、棚に座ったり寝そべったりしながら見事に縦並びで同じポーズを決める3匹の猫。上から「みら」ちゃん（5歳・女の子）、「しゅら」くん（1歳・男の子）、「りおら」くん（1歳・男の子）です。



まるでディスプレイのように整然と“陳列”された光景は、4.9万件超の“いいね”を集め、多くの驚きと共感の声が寄せられました。飼い主のXユーザー・みしゅりさん（@saramishura）に詳しい状況を伺いました。



思わず二度見する“完璧陳列”の裏側

ーー当時の状況について教えてください。



「最初にしゅら君が真ん中の段でくつろいでいました。いつもはみらちゃんのお気に入りの場所だったのですが、先客がいたので仕方なく…かどうかは不明ですが、みらちゃんは一番上の段に行ってくつろぎ始めたんです。少し遅れてりおらくんがやって来て、空いていたいつもの場所でくつろぎました。そして今回の3段そろったショットになったというわけです。シェルフはもともとロフトベッドに備え付けの机なのですが、子どもが使わなくなったので何も置かず、猫たちがくつろぐ場所にしています。ほぼ毎日この場所で集まりますが、だいたいみらちゃんが2段目、しゅらくんとりおらくんは一番下で一緒に過ごしていることが多いですね」



ーーこの光景を見た感想は？



「一番上は普段あまり使われないので、新しい集まり方に新鮮さを感じました。写真を撮った時に3匹が同時に目線をくれたのも嬉しかったです」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「しばらくはこのままの並びで休んでいましたが、途中でしゅらくんがりおらくんの横に移動しました」



ーーふだん、みらちゃんたちはどんな関係ですか。



「しゅら君とりおら君はお互いにくっついたり遊びに誘ったりして、いつも仲良しです。ふたりでも楽しそうですが、みらちゃんのことも好きで近くに行こうとすることもあります。みらちゃんはマイペースにひとりで過ごすのが好きなので、ふたりが騒がしいと怒ることもあります。ふたりが静かにしていたり寝ている時はそばで見守ってくれる優しいお姉さんです」



3きょうだいの見事な整列姿に“買いたい”の声が寄せられました。



「非売品ですね」

「ネコの三段活用」

「美しい陳列。拝んどこ」

「上手に陳列されてる〜」

「売り物だったら即買い」

「わぁ！ ステキなディスプレイ」

「購入不可なんですか〜！ なんて罪な陳列なの」

「最高です（笑）。みんなしっかり整列してこっち見てる」

「ウィンドウショッピングだけで幸せな気持ちになっちゃう」

「こんなにきれいに陳列されているのに売り物じゃないんですか？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）