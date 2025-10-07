県は、3年後にオープンする予定の新県立体育館にネーミングライツを導入することを検討していて、公募条件の素案を公開しました。



今後、民間企業などから広く意見を聞いたうえで最終的な条件を決める方針です。



ネーミングライツは野球場や体育館などの施設に企業名や商品名を付けることができる権利です。



企業側には宣伝効果が期待され、施設側には運営資金を得られるメリットがあります。





県は、3年後の2028年秋にオープン予定の新県立体育館にこのネーミングライツを導入することを検討しています。県が管理する施設への導入は初めてで、6日、公募条件の素案をホームページで公開しました。素案によりますと、ネーミングライツ料は年間2,200万円以上で契約期間は5年以上。大型看板の設置や契約終了後の原状回復の費用は企業側の負担とする想定です。選考方法や基準については、県の広告事業審査会でネーミングライツ料や契約期間、その他の提案内容を総合的に判断して優先交渉権者を選ぶことにしています。県は来年度以降に募集を行いたい考えで、民間企業などから広く意見を聞いたうえで最終的な公募条件を決めることにしています。新県立体育館は男子プロバスケットボール、Bリーグの秋田ノーザンハピネッツや女子バレーボール、SVリーグのアランマーレ山形がホームアリーナとして使用する予定です。