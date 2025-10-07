潟上市の飯田川小学校が学校創立から150年目を迎えています。



それを記念した行事が行われていて、7日は学校にゆかりの深い2人が訪れ、児童たちは さまざまな人が地域と関わりをもっていることを学びました。



潟上市の飯田川小学校。



明治9年、1876年に前身の学校がつくられていて 今年創立から150年目を迎えました。



現在の全校児童は136人です。



7日は卒業生など学校にゆかりのあるゲストを招いて特別授業が行われました。





東京の劇団・音楽座ミュージカルで活躍する舞台俳優ですが…卒業生はこちら。劇団の舞台の責任者＝チーフプロデューサーの石川聖子さんです。「音楽座ミュージカル」は全国で公演する約40年続く劇団で、石川さんは創設当時からのメンバーです。演技と歌、それに踊りで、多くのファンを魅了しています石川さんは飯田川小学校の60年以上前の卒業生。さらに…石川聖子さん「私のひいおじいちゃんは石川理紀之助と言います！知ってる？」明治時代の農村指導者が曾祖父であることを話すとともに、ミュージカルをつくり上げる上で、「失敗や苦労など、うまくいかなかった全ても、自分のためになる」と語りました。石川さん「うまくいくと人間てすぐ傲慢になるの。調子に乗ってね。いろんなことを人の痛みとかそういう事全く分からず」「そうすると見事に落とし穴に落ちるわけ。でも失敗したりうまくいかなかったり、そういうことばっかしあると、それはかならず自分の栄養になって返ってきます。だから悪い事なんてひとつもないの」そしてもうひとり。日本弁護士連合会、日弁連の元会長東京の菊地裕太郎弁護士です。祖父が飯田川小出身で、ある設備を町に寄付した人物でした。飯田川地区には屋外に大型のスピーカーが6か所設置され、時報や防災情報を伝えています。設置したのが菊地さんの祖父・祐蔵さん。町で大規模な火災が起きたとき危険をしらせる設備がなかったため、昭和30年代に現在の額で1,000万円以上の放送設備を町に寄付しました。菊地さんは、自分の祖父のように「ふるさとを思う気持ち」を持ち続けて欲しいと呼びかけました。菊地裕太郎弁護士「ふるさとを思う、飯田川小学校を思う、そして同時にご家族を思う、そして感謝をする。その気持ちを大切にして自信を持って、これからも世の中に羽ばたいて頂ければと思っております」149年で7,355人が巣立った飯田川小学校児童たちは、さまざまな卒業生がさまざまな場所で活躍して、関わりをもっていることを学びました。