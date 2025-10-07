ドラマ『ぼくたちん家』にも出演する「手越祐也」、完全復活は間近か？ 再び人気を獲得したワケ
2025年に入って、手越祐也さんの大活躍が各ジャンルで続いています。バラエティー番組をはじめ、10月12日からは日曜ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）に主要キャラクターとして出演。7年ぶりのドラマ出演となり、クールなゲイの中学教師・作田索を担当します。
さらに、アーティストとしても活動。福島県郡山市の「プラットふくしま」とのコラボ企画「手越村プロジェクト」を通じて子どもや農業の支援も行うなど、メディアで見かけない日がないほどの大活躍が続いています。
かつては、旧ジャニーズ事務所を退所してからテレビ番組への出演が激減していた手越さん。このまま本格復帰となるのか、元テレビ局スタッフが検証します。
「世界で一番盛り上がるのは何祭り？ in イタリア」という企画で「ウナギ祭り」に参加し、立ちこぎボートレース「金のパラデッロレース」に出場して大きな話題に。その後、半年ぶりに番組に再登場した際も、高視聴率を記録して人気の高さを証明しました。2025年9月には、同番組で5年ぶりの単独ロケを敢行。中国・桂林での「手越祐也のノーチャラ生活」を放送し、大反響を生み出しました。
『イッテQ！』への復帰では、どの放送でも手越さんらしさを見せ、ブランクを感じさせない活躍を見せました。例えば「金のパラデッロレース」では、久しぶりの登場ながら、内村さん、宮川さんと共に、真剣に競技へ取り組み、笑いあり涙ありのロケを実施。「手越祐也のノーチャラ生活」でも、現地でダサチャラい洋服を購入して笑いを生み出しながら、伝統の鵜（う）飼いを習得する際には、勘の良さを見せてすぐに上達。素晴らしいロケに仕上げました。
『イッテQ！』では、手越さんのバラエティースキルが落ちていないことを証明し、他番組へ出演するきっかけを作り出しました。
『ネプリーグ』には、「平成チーム」の一員として参加し、「負けたくないですね。クイズの場では先輩・後輩は関係ないですから。ぶちかまします」など、盛り上がるコメントを連発。『ラヴィット！』では、ロックバンド・T.N.T.のメンバーとして登場し、人気企画「ビリビリPK合戦」で2回もビリビリを食らうことに。リアクションもバッチリで、こちらでもスーパースターとしての貫禄を見せました。
手越さんがテレビ番組に復帰できたのは、昔と変わらない姿を見せているからだと考えます。数年間のブランクがありますが、どの番組でも視聴者が思う手越さんのイメージそのままのコメントやリアクションを披露。視聴者だけでなく、関わる芸能人も手越さんを扱いやすく、さまざまな番組にキャスティングされているのだと考えます。
例えば、9月26日に放送された『行列のできる相談所 芸能人事件簿2時間スペシャル』（日本テレビ系）では、ネット上のフェイク記事への独自のスタンスを公表。「アンチとかマイナスのこととかフェイクAIとか含めて話題にされてりゃいいと思っちゃう」として、「俺のこと好きだなと感じる」とポジティブ発言をしました。こういった昔から変わらないキャラクターを貫き通していることで、視聴者は久しぶりの登場でも違和感なく手越さんを見て笑えます。見事なセルフプロデュースだといえるでしょう。
同作は及川光博さんが主演を務めるドラマで、及川さんはちょっと不器用で情に厚い主人公・波多野玄一を担当。手越さんが演じる作田は、人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師です。ここ最近BLドラマが多くなっていますが、『ぼくたちん家』では15歳の少女・楠ほたるが重要人物として作品を面白くします。
2人の前に現れる訳アリ少女のほたるは白鳥玉季さんが務め、「3000万円あります。家欲しいんですよね。私、あなたを買います」と言い放つところからドラマが展開。先のストーリーが分からないドラマで、放送前から大きな話題を集めています。
手越さんといえば、これまで『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』『デカワンコ』（ともに日本テレビ系）などのドラマに出演。関わった作品は少ないものの、印象に残る演技を見せてきました。今回、バラエティー番組で勢いをつけている中で、久しぶりのドラマ出演で注目を集めています。俳優として新たな魅力を発揮できれば、演技の仕事も多くなる可能性が大です。
困難を乗り越えて、再ブレークを果たした手越さん。ドラマ『ぼくたちん家』のヒットも含め、年末にかけてさらに芸能界をにぎわせてくれそうです。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
