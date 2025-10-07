グルメも楽しめると思う「和歌山県の温泉地」ランキング！ 2位「勝浦温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「グルメも楽しめると思う和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「加工してないまぐろを使用した生まぐろ丼、くじら料理、焼き肉や海鮮丼など新鮮な魚や肉を使用した料理が豊富です」（60代男性／兵庫県）、「海沿いにあり、眺めがよく勝浦のマグロやアワビ料理など海鮮を堪能できるから」（30代女性／愛知県）、「海に面した露天風呂が多く、開放感が抜群です。マグロの水揚げで有名な地域なので、地元の新鮮なマグロ料理が堪能できます。温泉とグルメの両方を満喫できる、南紀屈指のスポットです」（40代男性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「南紀白浜温泉では、幻の魚『クエ』料理が、食べられます。クエは、漁獲量が少なく貴重なお魚なのですが、この温泉地では、その『クエ』を食べることができるという楽しみがあります」（60代女性／静岡県）、「クエ鍋、しらす丼、新鮮な海鮮料理を楽しめるから」（40代男性／神奈川県）、「ミシュランガイド掲載店に行ってみたいから」（50代女性／新潟県）、「綺麗な景色を見ながらバーベキューなど楽しめる施設が充実しているから」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：勝浦温泉（和歌山県）／38票熊野灘を望む勝浦温泉は、港町ならではの風情と海の幸を堪能できる温泉地として、多くの旅人を惹きつけています。オーシャンビューの露天風呂がある宿も多く、眺めは格別。全国有数のまぐろの水揚げ量を誇る漁港を抱えるこの地では、鮮度抜群のまぐろ料理が絶品で、海鮮尽くしの食事を楽しみに訪れる人も少なくありません。美しい景観とグルメの魅力が調和した、和歌山の名湯です。
1位：南紀白浜温泉（和歌山県）／117票太平洋に面した南紀白浜温泉は、美しい白砂の白良浜やアドベンチャーワールドなどの観光名所を擁する、関西屈指のリゾート温泉地です。古くからの湯治場としての歴史を持ちながら、現在はレジャーと癒しが融合した人気スポットに進化しています。湯に浸かって心身を癒したあとは、幻の高級魚「クエ」をはじめとする新鮮な魚介や紀州梅を使った料理、地元食材のフレンチや和会席など、グルメの選択肢も多彩。家族連れからカップル、グループ旅行まで幅広い層が満足できる、楽しみの尽きない温泉地です。
