女子バスケットボールのアランマーレ秋田が、18日に開幕する新たなシーズンに向けて必勝祈願を行いました。



チーム創設から10周年。節目での1部昇格へ決意を新たにしました。



秋田市の日吉神社を訪れたのは、女子バスケットボールアランマーレ秋田の選手・スタッフなど、約30人です。



昨シーズンは、Wリーグの2部、フューチャーで8勝17敗、6チーム中5位だったアランマーレ。





チーム創設から10周年の今シーズンは6人の新加入選手を迎え、1部、プレミアへの昇格を目指します。小嶋裕二三HC「過去数回は開幕ダッシュができずにズルズル負けが込んでいくというようなケースが多かったです。今年はそういう意味では最初からきちっと開幕ダッシュをかけられるように勢いを持って臨みたいというふうに思います」髙橋悠佳主将「毎年毎年ファンの方が増えて、たくさんの方に応援していただいていてすごく感謝の気持ちでいっぱいです。結果で恩返しすると毎年言ってるんですけど、なかなかできてないのがいまの状況なので、今シーズンこそはしっかりそこを結果で恩返しできるってところをがんばりたいと思います」アランマーレの新シーズンの開幕は、18日土曜日です。アウェーで山梨クィーンビーズと対戦します。ホーム開幕戦は翌週の25日と26日由利本荘市のナイスアリーナに三菱電機コアラーズを迎えます。