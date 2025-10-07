『ミッキーマウス・クラブ』限定グッズが登場へ！ 追加開催決定の「ディズニーフラッグシップ東京」ポップアップで発売
全国9都市を巡回するディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、10月31日（金）から、新たに9都市での追加開催を決定。『ミッキーマウス・クラブ』をモチーフにした限定アイテムを加え、充実のラインナップを展開する。
【写真】全7種の「シークレット巾着」も！ 充実のラインナップ
■旅行から日常使いまで
今回追加開催が決まった「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」で新登場するのは、『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した会場限定アイテム12種類。
ラインナップには、旅行に便利な「ポケッタブルトートバッグ」や「ステンレスボトル」、「キーホルダー」、全7種の「シークレット巾着」など、日常使いにも嬉しい雑貨が並ぶ。
また、“旅”をテーマにおそろいの帽子を身につけたミッキーマウスとミニーマウスの「ぬいぐるみキーホルダー」や「うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ」は、赤いストライプの新コスチュームをまとって展開。加えて、ミッキーのアートと開催地名をデザインしたご当地アイテムも引き続き用意される。
さらに、12月9日（火）からの東京会場（羽田空港）では、パイロットやキャビンアテンダント風の衣装を身にまとったミッキーとミニーの「ぬいぐるみキーホルダー」など、限定デザインのアイテムが販売されるほか、クリスマスシーズンに合わせた「ディズニーストア」オリジナルクリスマスツリーも会場を彩る。
なお、2024年11月より開催中の「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、会場累計来場者数53万人を突破したディズニーストアのポップアップ。直近では10月31日（金）から沖縄、12月9日（火）から東京（羽田空港）、2026年1月15日（木）から宮崎、2026年2月27日（金）から愛知での開催が予定されており、ディズニーストアクラブ会員来店者限定グッズも提供されるなど、幅広い世代が満喫できる内容となっている。
