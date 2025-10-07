¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ÇÊë¤é¤·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©À¯ºö¼Â¸½¤Ø¤ÎÌ¿Âê¤ÏÂÐÌîÅÞ¡¦ÂÐËãÀ¸¤«¡¡¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¡©Î¢¤ËËãÀ¸»á¤ÈÎëÌÚ»á¤Î±Æ¡ÖºâÌ³¾Ê¤Î±Æ¶Á¤¢¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬½¢Ç¤¸å¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤ÈÌÀ¸À¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¸òÉÕ¶â¤Î³È½¼¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤ò¸ò¤¨¡¢ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÌÚÆâÅÐ±Ñ»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò´Þ¤á¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÁíºÛ·èÄê¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Ë
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¿·ÁíºÛ·èÄê¤Î±Æ¶Á¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ç¤¹¡££±£°·î£¶Æü¤Ë¤Ï½é¤Î£´Ëü£¸£°£°£°±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤²Éý¤Ï£²£°£°£°±ß°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤â¤½¤â¹â»Ô»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Êµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤«¤é³ô²Á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢£µÆü¤Î¹â»Ô»á¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤ÈÆüËÜ¤Î¶âÍø¤Îº¹¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢±ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤â¡¢³¤³°¤Î¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÍøÂ©¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±ß¤¬Çä¤é¤ì¡¢±ß¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç´ë¶È¤Î³ô²ÁÃæ¿´¤Ç¤¹¡£Âç´ë¶È¤ÏÍ¢½Ð¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¹½Â¤¤Ç£¶Æü¤Î³ô²Á¤Ï°ìµ¤¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºâÀ¯·òÁ´ÇÉ¤«¤éÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤ØÂç¤¤ÊÅ¾´¹
¡¡ÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏºâÀ¯·òÁ´ÇÉ¡ÊºâÀ¯µ¬Î§¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¢£ºâÀ¯·òÁ´ÇÉ¡ÊºâÀ¯µ¬Î§¡Ë
¡¦¹ñ¤Î¼Ú¶â¤äºâÀ¯ÀÖ»ú¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤
¡¦ÀÇ¼ý¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿»Ù½Ð¤¬´ðËÜ
¥á¥ê¥Ã¥È¡§¾ÍèÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¤ë
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡§·Êµ¤¸åÂà¤Î²ÄÇ½À
¢£ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ
¡¦·Êµ¤²óÉü¤äÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù½Ð¤ä¸ºÀÇ
¡¦¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â·Êµ¤»É·ãºö¤ò¹Ô¤¦
¥á¥ê¥Ã¥È¡§·ÐºÑ³èÀ²½¡¦¸ÛÍÑ³ÈÂç
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡§ºâÀ¯ÀÖ»ú¤Î³ÈÂç
¡¡¶áÇ¯¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤äÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈºâÀ¯·òÁ´ÇÉ´ó¤ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬Åµ·¿¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢³¤³°¤ò¸«¤ë¤È¥¿¥«ÇÉ¤ÏºâÀ¯·òÁ´ÇÉ¤Ç»Ù½Ð¤ò¤¢¤Þ¤ê¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥ÈÇÉ¤Î¿Í¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ï¥¿¥«ÇÉ¤¬¤ª¶â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤ª¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¹ñ²ÈÅýÀ©¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤À¤Ã¤¿ÁíÍý¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ÂÇÜ¿¸»°»á¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¡È£³ËÜ¤ÎÌð¡É
¡¶âÍ»´ËÏÂ¡ÄÆü¶ä¤¬¶âÍø¤òÍÞ¤¨¡¢·ÐºÑ³èÀ²½
¢ºâÀ¯½ÐÆ°¡Ä¹ñ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤ò»È¤¦
£À®Ä¹ÀïÎ¬¡Äµ¬À©´ËÏÂ¤äÅê»ñ¤Ç¡ÈÂ¹ø¡É¤ò¶¯¤¯
¡¡ºâÀ¯½ÐÆ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶âÍø¤âÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ÛÎã¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤òÎ¾Êý¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¸ùºáÆþ¤êº®¤¸¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡£ÌÚÆâÅÐ±Ñ»á¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¡Ö¸ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë±ß°Â¡¦³ô¹â¤Ç´ë¶È¶ÈÀÓ¤ä¸ÛÍÑ´Ä¶¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Öºá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼Á¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¹½Â¤²þ³×¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ßÅÄ¸µÁíÍý¤âÀÐÇËÁíÍý¤â¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡Ö¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºâÀ¯·òÁ´ÇÉ´ó¤ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤è¤ê¤âÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤Î¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯¤¬°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶âÍøÍÞÀ©¡Ê±ß°Â¡Ë¤ÏÂç´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸¶ºàÎÁ¤äÀÐÌý¤Ê¤É¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¦¤È¤¤ËÊª²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹â»Ô»á¤Î¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÊüÌ¡¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Þ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºâÌ³¾Ê¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÚÆâ»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»áËÜ¿Í¤â²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤Ç¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨Ê¬¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¿ô°Õ¸«¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏÊü´þ¤»¤ºÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤â¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¯¤¯¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¤äÎëÌÚ½Ó°ì»á¤Ï¸µºâÌ³Âç¿Ã¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤â
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤â·ÚÌý¤â²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¡×¡¢¡ÖË¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÏÊä½õ¶â¤â¸¡Æ¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Ç£±¡¥£µÃû±ß¤ÎÀÇ¼ý¤¬¸º¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤ÏÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤ä´ð¶â¤ò»È¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁý¤¨¤¿Ê¬¤ÏÍèÇ¯¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÆþ¤ê¡×¤è¤ê¡Ö½Ð¡×¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÍ¾¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò°ú¤¹þ¤à¤¿¤á¡Ä¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤ËÀÑ¶ËÅª¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»á¤Ï¤â£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦£³ÅÞ¹ç°Õ¤Î¤È¤¤Ë»¿À®¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¾å¤²¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ø£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¼«¸ø¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¹â»Ô»á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÚÆâ»á¤Ï¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Û¤É¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À©ÅÙÀß·×¡×¤È²ÝÂê¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¼ý¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¡Ë¤´¤È¤Î¸ºÀÇ³Û¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊµîÇ¯£±£°·îÅê¹Æ¡§¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½£Ó£Î£Ó¤è¤ê¡Ë¡£
¢§Ç¯¼ý£²£°£°Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÀÇÉéÃ´£¹¡¥£±Ëü±ß
¹µ½ü°ú¤²¼¤²¸å¤ÎÀÇÉéÃ´£°¡¥£µËü±ß
¸ºÀÇ³Û£¸¡¥£¶Ëü±ß
¢§Ç¯¼ý£³£°£°Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÀÇÉéÃ´£±£·¡¥£´Ëü±ß
¹µ½ü°ú¤²¼¤²¸å¤ÎÀÇÉéÃ´£¶¡¥£±Ëü±ß
¸ºÀÇ³Û£±£±¡¥£³Ëü±ß
¢§Ç¯¼ý£µ£°£°Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÀÇÉéÃ´£³£¸¡¥£°Ëü±ß
¹µ½ü°ú¤²¼¤²¸å¤ÎÀÇÉéÃ´£²£´¡¥£·Ëü±ß
¸ºÀÇ³Û£±£³¡¥£²Ëü±ß
¢§Ç¯¼ý£¶£°£°Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÀÇÉéÃ´£µ£±¡¥£±Ëü±ß
¹µ½ü°ú¤²¼¤²¸å¤ÎÀÇÉéÃ´£³£µ¡¥£¹Ëü±ß
¸ºÀÇ³Û£±£µ¡¥£²Ëü±ß
¢§Ç¯¼ý£¸£°£°Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÀÇÉéÃ´£¹£±¡¥£´Ëü±ß
¹µ½ü°ú¤²¼¤²¸å¤ÎÀÇÉéÃ´£¶£¸¡¥£¶Ëü±ß
¸ºÀÇ³Û£²£²¡¥£¸Ëü±ß
¢§Ç¯¼ý£±£°£°£°Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÀÇÉéÃ´£±£´£±¡¥£µËü±ß
¹µ½ü°ú¤²¼¤²¸å¤ÎÀÇÉéÃ´£±£±£¸¡¥£·Ëü±ß
¸ºÀÇ³Û£²£²¡¥£¸Ëü±ß
¡¡Ç¯¼ý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸ºÀÇ³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÇÄã½êÆÀ¼Ô¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤Û¤É²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤Î¸øÌó¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¤Ï
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛÁª¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÀß·×¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎã¤òµó¤²¤ë¤È²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¡§ÉéÃ´·Ú¸º³Û£±£°Ëü±ß¤Î¾ì¹ç
¡¦½êÆÀÀÇ£±£µËü±ß¤Î¿Í¢ªÇ¼ÀÇ£µËü±ß¡¢¸ºÀÇ£±£°Ëü±ß
¡¦½êÆÀÀÇ£µËü±ß¤Î¿Í¢ªµëÉÕ£µËü±ß¡¢¸ºÀÇ£µËü±ß
¡¦½êÆÀÀÇ¤Ê¤·¤Î¿Í¢ªµëÉÕ£±£°Ëü±ß
¡¡¤¿¤À¡¢ÉÙÍµÁØ¤äÂç´ë¶È¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¼Â¸½¤Þ¤Ç£²¡Á£³Ç¯°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À¯ºö¼Â¸½¤Ø¤ÎÌ¿Âê¡ÖÂÐÌîÅÞ¡×¡ÖÂÐËãÀ¸»á¡×¡ÖÂÐ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡×
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌ¿Âê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î£±¤Ä¤Ï¡ÖÂÐÌîÅÞ¡×¤Ç¤¹¡£Ã¯¤È¼ê¤òÁÈ¤à¤«¡¢À¯ºö¤ÎÁêÀÅª¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¶Æü¤ËËãÀ¸»á¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ»á¤¬²ñÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¼«¸ø¤¬Ï¢Î©¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾®Þ¼·Ã»°»á¤¬ÁíÍý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾®Ê¥¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÁíÍý¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌîÅÞ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÌîÅÞ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¹â»Ô»á¤¬°û¤á¤ë¤«¡£¤¿¤À¡¢¹â»Ô»á¤ÏÀ³ÊÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢À¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¤¤Á¤ó¤ÈµÍ¤á¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÏ¢Î©¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÂÐËãÀ¸»á¡×¡£¹â»Ô»á¤Î¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¶ä¤Ø¤Î²ðÆþ¤â¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡Ä¤ÈÌÚÆâ»á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£°·î£²£·Æü¤ÎÍèÆü¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤É¤¦ÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤ä³Æ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñÁý³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÉð´ï¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹â»Ô»á¤âËÉ±ÒÈñ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Ï¾å¤²¤Æ¤âÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï¼å¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¸ò¼êÏÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤ëÊýË¡¤Ï¼Â¤Ï°ì¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤ÆÁíÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ºÇÂç¤ÎÀ¯¼£Åª¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¹â»Ô»á¤¬¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£