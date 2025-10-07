押切もえ、4歳長女と“お月見団子”作り エプロン姿での2ショットに「娘ちゃんすっかりお姉さんな雰囲気だぁ」「こんな綺麗なママ最高ですね」 夫は中日・涌井秀章投手
モデルの押切もえ（45）が7日、自身のインスタグラムを更新。「娘とお月見団子作り」と書き出し、エプロン姿で長女（4）との仲むつまじい2ショットを披露した。
押切は続けて「楽しみにしていた中秋の名月。@asako_marie.de.b さんからいただいた可愛らしいお月見のお花のアレンジメントも飾って、準備から賑やかでした。外出中だった息子も作りたいとのことで、また今夜3人で作ることに。月がちょっとでも見えたら嬉しいな」とつづり、長女と一緒に楽しそうに団子を作っている2ショットと、きれいにディスプレイされた完成品の写真をアップし、最後は「皆さんはお月見しましたか？」とフォロワーに問いかけた。
この投稿にファンからは「娘ちゃんすっかりお姉さんな雰囲気だぁー ママにくっついててかわいい」「娘さんおっきくなってる！」「かわいい！こんな綺麗なママ最高ですね」「はしゃいでる娘ちゃん可愛い」「もえさん美しい」「すてきなママですね」などの反響が寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球選手の涌井秀章投手（39／現中日ドラゴンズ所属）と結婚。2018年3月に長男（7）、2021年7月に長女が誕生している。
