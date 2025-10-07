お笑いタレントの江頭2：50（60）が、6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。マネージャーの結婚祝いとして車をプレゼントしたことを明かした。

【映像】江頭2:50が過去に購入した撮影用の車両

2023年3月に投稿された動画でも、撮影で使用するためのトヨタ「ハイエース グランドキャビン」を購入している江頭。

マネージャーの結婚祝いにパジェロミニをプレゼント

2025年10月6日の更新では、マネージャーの結婚報告の動画内企画で、プレゼントすることに決まった「パジェロ」を購入する様子を公開した。

90万円の2代目パジェロや125万円のパジェロミニなどを下見した江頭。本来の予算は70万円だったが、「いっちゃうぜ！いいですか？決めちゃって。白のパジェロミニ、エガちゃん買っちゃう！」と決断。スタッフから「いいんですか？パジェロミニ」と問われるも、「もう言ったんだから俺を信じてくれ」と、125万円のパジェロミニを購入することを決断した。

この動画には、「予算が大幅オーバーでも本人が1番欲しがっていた車を贈るエガちゃんが1番カッコいい」「江頭さんの愛情をひしひしと感じられる回でした」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）