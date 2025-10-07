タレントの西野未姫（26）が、家族と過ごす幸せあふれる休日の様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】自宅の巨大プール&幸せあふれる家族との休日（動画あり）

2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）との“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生していた。これまで自身のSNSで、家族との日常を発信しており、3人でお出かけする様子や、自宅に設置した特大プールで山本とにこりちゃんが遊ぶ姿なども投稿してきた。

また、2025年9月24日には自身のYouTubeチャンネルで、現在妊活中であることを明かし、話題になっていた。

家族との幸せあふれる休日の様子に反響

10月6日にはInstagramを更新し、大自然をテーマにした子どものためのエンターテインメント施設を訪れたことを報告。「キッズパーク、キュラフルに到着。ボールいっぱい。けーが暴れ出した。にこりにアピールしながら。でも にこりは見てません。ママとも遊ぶ。にこりと遊びたいけー。」とコメントしている。

この幸せあふれる動画には、「ステキなファミリーにいつも癒やされてます」「ほんと、山本一家大好き。ステキな家族」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）