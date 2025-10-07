将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を行っている。注目の一戦はいよいよ夜戦へ突入。藤井王座がカド番をしのぎフルセットに持ち込むのか、タイトルに王手をかけている伊藤叡王が決着を付けるのか、白熱の終盤戦から目が離せない。

第2、3局で連勝を飾り王座奪取に“王手”をかけている伊藤叡王は、運命の一局で序盤に角を上がる新工夫を用意。藤井王座から2つ目のタイトルを奪うべく、意欲的な作戦をぶつけた。藤井王座の対応力に注目が集まったが、その後は穏やかな進行に。昼食休憩後は藤井王座の攻め、伊藤叡王の受けの進行でじっくりした戦いとなった。

ABEMAの「SHOGI AI」はほぼ互角の数字を表示。ABEMAの中継に出演した三枚堂達也七段（32）は、「少しずつ局面が動き出して、互いに深く読める局面になりつつある。ここからどんどん戦いが進んでいくと思うので楽しみ」とコメントし本格的な戦いに向けて期待を込めていた。

注目の一戦を制し、カド番の藤井王座がフルセットにつなげるのか、伊藤叡王が二冠目のタイトルを手にするのか。夜戦のゆくえに注目だ。持ち時間は各5時間。

【夕軽食の注文】

藤井聡太王座 天麩羅そば・冷、温かいお茶

伊藤匠叡王 天麩羅そば・冷、アイスティー

【午後5時30分時点の残り持ち時間】

藤井聡太王座 1時間12分（消費3時間48分）

伊藤匠叡王 1時間40分（消費3時間20分）

