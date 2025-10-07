前橋市は、同市下長磯町の市道交差点に市内初の環状交差点（ラウンドアバウト）を設置し、９月２５日に供用を始めた。

２０２１年度に交差点の整備を計画した際、変則的な形で事故の危険性が指摘されたため、速度を落として走る必要があるこの交差点を採用した。市は事故抑止につながると期待している。

ラウンドアバウトは、中央に円形ゾーンを設けた交差点。車は周りの道（環道）に左折して進入し、時計回りに走って目的の方向に抜ける。欧米では一般的で、信号機の維持費が不要で他の車がいないときに信号待ちをしなくて済むなどのメリットがある。県内では安中市にあり、前橋が２か所目。

下長磯町の交差点は、従来はＹ字路と丁字路が近接する変則的な道路で、優先道路がわかりにくく事故の危険性が指摘されていた。今年２月に着工し、９月に完成。円形ゾーンには、前橋工科大の研究室がデザインした地域の伝統芸能「下長磯操翁式三番叟（あやつりおきなしきさんばそう）」や利根川の波をイメージしたモニュメントも立てられた。

市建設部の金田芳明部長は「最初は戸惑うと思うが、どんどん通行して安全性を実感してほしい」と話した。