パリ・ファッションウィークの会期中に行われたバレンシアガの２０２６春夏コレクションでランウェーを歩くモデル/Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

パリ（ＣＮＮ）パリ・ファッションウィーク会期中の４日夜、バレンシアガのショー会場に到着したゲストの中には、慣れ親しんだ場所だと感じた人もいただろう。会場はフランス国王ルイ１３世の治世に建てられた礼拝堂で、バレンシアガを所有するケリングのラエネック本社の一部。バレンシアガの元デザイナー、デムナ・バザリア氏（現在はグッチに所属）の回顧展がここで行われたのは、わずか３カ月前のことだった。

７月から同ブランドのクリエーティブ・ディレクターを務めるピエールパオロ・ピッチョーリ氏にとって、先人たちに敬意を表することは重要だった。同氏はショーが終わった後の舞台裏で編集者らに対し、先代の功績をたたえるこの場所に戻ったことで原点に立ち返り、そして安心して前に進むことができたと語った。こうしたピッチョーリ氏の振る舞いは、配慮の行き届いた、思いやりのあるデザイナーとして知られる同氏を象徴している。ピッチョーリ氏はこの仕事のためにローマからパリへ移り住んだ。

こうした特質はピッチョーリ氏がファッション界の偉大なロマンチストの一人として名声を得た要因となっていると同時に、バレンシアガのために手がけた同氏のデザインに顕著に表れている。デザインにはアーカイブを参考にした思慮深いディテールがふんだんに取り入れられていた。これらのデザインは、米俳優アン・ハサウェイさん、英俳優クリスティン・スコット・トーマスさん、タイの俳優クリット・アンムアイデーチャコーンさん、オーストラリア出身の映画監督バズ・ラーマンさん、さらにはサセックス公爵夫人のメーガン・マークルさんまでもが最前列に並んだ豪華なショーで初めて披露された。メーガン妃はパリ・ファッションウィークに初めて参加。シルクのシャツに白いケープをはおり、床につく丈のパンツを合わせていた。

バレンシアガのオープニングルックは、同ブランドの有名な「サック」ドレスで、丈が長く体のラインを際立たせる黒のバージョン。ひじの上まである白い手袋と、モデルの顔半分を覆うラップアラウンドバイザーがスタイリングされていた。続いて登場したのは、球根のような形をしたトップスやスカート。これは、ファッション史においてバレンシアガの存在を確固たるものにしたコクーンシルエットへの明確な支持といえる。テクスチャードドレスも登場し、中には歩くたびに揺れる大きなトレーンがあしらわれたものもあった。

「シティ」や「ロデオ」といった人気のバッグに解釈を加えたものや、ＢＢモノグラムをあしらったバックルの付いたボウラーバッグをアレンジしたものなど、新しいモデルもお披露目された。お腹を露出したものや、身ごろの前後にＶ字のスリットが入ったレザージャケットなど、実験的なトップスも登場。これらのアイテムは、バザリア氏による挑発的で話題になることも多かったストリートウェア志向のデザインを感じさせた。

「デムナが手がけてきたものを受け入れ、カルチャーとストリートウェア、そして過去のすべてを融合させたかった」とピッチョーリ氏は説明する。ヴァレンティノに２５年間在籍し、そのうち８年間は単独デザイナーを務めた同氏は２０２４年３月に退任した。

バレンシアガの新作コレクションがウィメンズウェアのみで構成されていたことは注目に値する。これは、ピッチョーリ氏のクチュリエとしての才能を際立たせており、エレガントなスペイン人、クリストバル・バレンシアガ氏によって設立された同ブランドにふさわしいと感じさせた。バレンシアガ氏は女性を美しく飾ることを愛し、スペインの伝統を生かした革新的なシルエットを生み出したほか、トレンドよりも服がもたらす着心地を重視した。バレンシアガ氏は、グレース・ケリーさんやオードリー・ヘプバーンさんなど、多くのスタイリッシュな女性を美しく引き立てた。ピッチョーリ氏にも同じことが言える。同氏のミューズには、フランス人女優イザベル・ユペールさんなどがいる。

ピッチョーリ氏は、バレンシアガにとって困難な時期に参画した。ケリングは、業界全体の減速を受け、売上高の急落と業績見通しの相次ぐ修正に苦慮している。９月にグループの最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任したルカ・デメオ氏は対応を迫られている。ショー直後の反響からすると、この世代の数少ない偉大なクチュリエの一人を起用したことは、良いスタートと言えるだろう。

◇

原文タイトル：Meghan Markle, Anne Hathaway show up for Paris debut of fashion’s great romantic（抄訳）