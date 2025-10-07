歌手の浜崎あゆみ（47）が6日、Instagramで、自身の誕生日パーティーの様子を公開。さらにエイベックス・松浦勝人会長（61）から、プレゼントをもらったことを明かした。

【映像】ゲームをする息子＆豪華な誕生日会

これまで、ライブのリハーサルやゲームをする息子の姿など仕事やプライベートについて、Instagramで発信している浜崎。

自身の誕生日パーティーを公開

2025年10月6日の更新では、多くの芸人らが参加した47歳の誕生日パーティーの様子を披露した。

「BD Partyの司会進行はなんと、さらば青春の光さんでした。スタートからゲストの皆様ブチ上がり。そこからはいつもテレビで観ているたくさんの芸人の皆様が目の前でパフォーマンスして下さり完全に、うわー！めっちゃ芸能人やーーー！の姿勢で一生分笑いました。」

さらに楽しそうに飛び跳ねる動画を公開し、松浦会長からプレゼントをもらったことも明かしている。

「マサから誕プレもらったけど、こわくて着けれまへーん！」

これらの投稿にファンから「あゆちゃんがおなか抱えて笑ってる姿、可愛い」「めっちゃ豪華なバースデーパーティー」「怖くて着けれない物ってなに？余程の高額の物かな 気になる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）